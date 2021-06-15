【本報訊】醫管局去年2月通過實施特別津貼安排，向在高風險範圍工作或進修指定高風險程序最少兩星期的員工發放「緊急應變特別津貼」，不過有接觸確診者的員工投訴未能獲得津貼。

在公立醫院支援服務部工作20年的陳先生（化名）表示，只有在急診室和傳染病病房工作的員工才獲發該項津貼，其他部門如保安、清潔、運送病人等則不在津貼範圍內。他平日工作是負責電梯運送緊急和傳染病患者上落病房和殮房收包等，疫潮下要兼顧運送疑似和確診患者上落病房、出入轉院、檢查等。

需接觸確診者 卻無資格領取

陳先生和其他同事去年開始已向醫院多次表明工作情況，向醫院申述長達一年半，醫院高層曾與支援服務部開會，同意他們的工作是近距離與患者接觸，認同他們是有份參與抗疫工作的一分子，去年6月更向他們贈予一封感謝信，但管理層將案件轉交給人事部自行處理後，人事部向他們表示經過醫院的防感染控制小組專家評估，他們的工作不是高風險，所以不符合領取抗疫津貼的標準。

陳先生質疑，有在登記室和入院登記處工作、平日穿着便服的職員，根本不需要接觸患者，但卻有資格領取每日500元的抗疫津貼，「每日工作需穿着全套N95保護衣不能獲得津貼，點解着便服不用接觸患者能獲批津貼？」

醫管局回覆稱，去年2月推出「緊急應變特別津貼」安排，合資格領取津貼的員工，工作地點並不限於急症室或隔離病房，醫院聯網總監會按實際情況，考慮員工在不同情況下進行高風險的臨床工作，決定發放有關津貼，例如在院外為檢疫人士抽取樣本的員工亦獲發放津貼。