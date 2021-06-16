疫苗開打第110日，截止昨日僅122萬人已打齊兩針，接種率未夠兩成。一項針對年輕人接種疫苗情況的調查顯示，52%受訪者不會計劃於未來3個月內接種疫苗，62.5%不願打針的受訪者擔心接種疫苗後會產生副作用，越年輕對接種疫苗越抗拒。

工聯會青年事務委員會今日（16日）公佈《香港青年對接種新冠疫苗意見調查》，調查於6月初進行，訪問超過9,500名青年會員，當中16至45歲受訪者佔整體人數的95.2%。調查顯示43.1%受訪者表示未接種疫苗，有11.8%人未接種，但已經預約。已經接種疫苗的受訪者中，逾3成人已經完成兩劑疫苗接種。

越年輕越抗拒打針

不願意接種疫苗的受訪者中，62.5%人表示擔心疫苗接種後會產生副作用，其次43%人對疫苗的有效性存疑，而因健康情況不適合接種疫苗則佔39.5%。另外，不會於未來3個月內接種疫苗的年齡層中，16至25歲佔64%，而26至35歲則有56%，顯示越年輕的受訪者，越抗拒接種疫苗。

調查發現，受訪者願意接種疫苗的原因和誘因當中，有68.4%人認為接種疫苗能夠保護自己及家人，其次有49.2%受訪者認同能夠抵抗疫情，令社會重拾正常生活，而工作要求及可多人外出用饍、娛樂、消遣分別佔25.1%和23.2%。

林偉江：應增加保障基金透明度

工聯會青年事務委員會主任林偉江表示，建議政府加強疫苗宣傳正面作用和釋除市民疑慮。他指調查顯示青年接種疫苗的最大原因是能夠護己護人，反而「疫苗津貼」或「疫苗有薪假」等誘因不能成為吸引受訪者接種的最大成因，故此他認為政府應加強宣傳疫苗的正面作用。林也期望政府應增加「疫苗保障基金」的透明度，擔心市民萬一有意外，失去保障，建議政府增加基金透明度，讓市民放心接種。

郭偉強歸咎媒體「標題黨」

工聯會立法會議員郭偉強將接種率低歸咎於部份媒體「標題黨」，「好多標題寫近期幾多人死亡，死者之前幾多日曾經接種過疫苗」，指媒體採用這些報道手法很廣泛，「睇返內文又有正確內容，大家唔好俾標題嚇親」。他呼籲市民看新聞不要只看標題，還要看內文，才會接收有用資訊。

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