【本報訊】悼念梁凌杰活動昨日雖然和平進行，但依然觸動警方神經，在不同街站及活動中，都有警員到場。當中重點的金鐘太古廣場外，悼念活動期間，大批機動部隊警員到場，「開咪」警告在場巿民勿違反限聚令，而旺角部份街站，甚至被「圍封」，氣氛劍拔弩張。

位於太古廣場外悼念活動，整日人流不絕，機動部隊警員亦到場，尤其入夜後，人流增加，氣氛更趨緊張，警員「開咪」警告在場巿民勿違限聚令，又用攝錄機拍攝現場情況，不斷截查在場人士，又將地上蠟燭吹熄，警告在場人士不要點火。

電檢處阻播抗爭紀錄片

至於昨晨在旺角擺街站的「社區前進」及旺角區議員朱江瑋，亦指向市民派白絲帶時，突然有多名軍裝警員掩至，用橙色膠帶「圍封」街站，指街站六名人員涉違反限聚令，登記各人身份證，並發出口頭警告。

朱江瑋稱，警方指他們有共同目的「是一種聚集，受限聚令的規限」。但朱指出在場幫忙的人，一半是義務，他並不認識。街站原定由7時半至9時，警員到場時他們正準備收拾離開。朱形容「世道艱難」，街站活動不期望有具體效果，只盼同路人之間互相打氣。至晚上7時許，「社區前進」再在旺角擺街站，但電檢處人員到來禁止街站播放抗爭紀錄片。

另外，「開站師」在社交專頁指，昨在紅磡站外派發白絲帶紀念梁凌杰，臨結束時，有警員「突然衝前」，以限聚令控告五名開站師成員。開站師創辦人袁德智回覆傳媒時表示，為免觸犯限聚令，該五名街站成員以二至三人為一單位，分佈在紅磡站天橋前後位置，惟警員聲稱因接獲數名市民投訴，而以限聚令票控街站成員，當時亦有一名記者因無法展示記者證，同被票控。袁批評，香港已進入全面監控社會，街站以和平方式進行，依然被無理票控。