【本報訊】觀塘發生泰達幣交易劫案，一名男子相約賣家到成業街一商業中心的辦公室交收泰達幣，其間突遭兩名男子截停，又用不明液體噴劑射面施襲，混亂間遭搶走裝有200萬元的手袋，之後跳上賊車逃去無蹤。警方在現場50米外馬路發現懷疑賊車，但賊人去向不明，正追緝兩名賊人及司機下落。

昨午4時許，一名姓莫（22歲）男子在成業街寧晉中心7樓停車場，遭兩名賊人行劫，被搶走一個裝有約200萬元現金的手袋。賊人得手後，跳上接應的私家車往開源道方向逃去，事主報警求助。

警方在附近兜截，50米外的成業街與開源道交界發現一輛白色私家車，並無行車證，估計賊人棄車而逃。事主並無受傷，警方翻查大廈閉路電視片段，追查賊人的行蹤及身份，暫列行劫案跟進。

賊人扮賣家

據知，事主昨相約賣家到寧晉中心一間辦公室交收泰達幣，其間遭人攔途截劫，有人更以不明液體噴劑射面施襲，搶走裝有巨款的手袋。警方懷疑事主誤墮騙局，賊人假扮賣家誘他帶同巨款交易，時機成熟劫去款項，手法與過往泰達幣劫案大同小異。

泰達幣的特性是與美元掛鈎，與美元一對一兌換，價格波動甚少，俗稱「穩定幣」，可直接兌換其他虛擬貨幣如比特幣，解決兌換虛擬貨幣需時較長及手續費高昂問題。今年1月18日，觀塘曾發生泰達幣劫案，女事主在創業街辦公室向假買家交出價值約350萬港元的泰達幣後 ，突遭三名持刀棍賊人搶去「假買家」提供的350萬元現金及她的私人iPhone手機，警方事後拘捕四名涉案男子。