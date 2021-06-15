【本報訊】消委會測試市面22款貓糧，發現其中20款貓糧的礦物質含量未能完全符合國際標準，貓隻長時間進食礦物質不足，有可能導致不同的健康問題。另有13款驗出含水銀，有可能損害神經系統。

礦物質不達標影響健康

消委會測試22款供貓隻食用的罐頭或袋裝濕糧產品，售價由7元至26元。根據美國飼料管理協會及歐洲寵物食品工業聯合會的標準，九成、即20款的礦物質含量未符標準。

其中ZIWI Peak的鐵質含量，及K9 Feline Natural的鋅含量低於美國及歐洲的最低標準；而汪喵星球、Salican、脆樂芙的鐵質含量及鋅含量均低於最低標準，其中Salican及脆樂芙亦沒有驗出碘；CANAGAN鋅含量及碘含量則超出最高標準。貓隻飲食長期鐵質不足，有可能造成缺鐵性貧血，令牠們疲倦、心跳加快，窒礙幼貓成長。而鋅缺乏嚴重者會出現毛髮脫落、腹瀉、免疫力受損；鋅量過高則會導致癲癇。而碘長期攝取過量或不足都增加出現甲狀腺疾病風險。

測試又發現，有13款貓糧驗出含水銀，當中Applaws水銀含量接近歐盟法規就貓狗飼料所設上限；而脆樂芙、Schesir的水銀含量較高。長期食用水銀含量較高的膳食，有可能對神經系統造成損害，可能出現走路困難情況。Nature’s Variety則驗出含鉛，但未有超出規定上限。

測試結果又顯示，CANAGAN蛋氨酸含量超出美國及歐洲的最高標準，脆樂芙則超出美國最高標準。幼貓攝入過量蛋氨酸，可能影響牠們的食量和影響體重的增加，更有可能令貓隻出現溶血性貧血。