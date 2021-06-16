本港自2月26日展開疫苗接種計劃至周三（16日）已有111日。計劃展開逾3個月，終於首次有針後異常個案獲疫苗保障基金賠償，惟政府拒絕披露相關個案詳情。政府周三晚公佈最新疫苗接種數字，整體數據較周二下跌，當中接種中國科興滅活疫苗第二針人數更跌逾5成。

周三單日整體接種數字回落，較周二（15日）下降約14%，共錄得35,362人。單日接種首針中國科興滅活疫苗人數微升，較周二增加約819人，至13,782人；惟打第二針人數大幅下跌逾50%，由周二5,920人跌至僅2,876人。至於接種德國BioNTech復必泰mRNA疫苗的人數亦整體回落，第一針人數較周二下跌約17%，至13,325人；第二針人數亦下降16%，至5,379人。

預約數字方面，兩款疫苗同樣錄得下降數據，惟較周二差距不大；科興預約數字輕微下降100人，周三單日共有9,100人預約接種；BioNTech則下降8%約1,900人，共有21,500人預約。

另外，周三有8人在接種疫苗後感不適須送院治理，當中6人已出院，另有2人未有遵從醫生勸告自行出院。

本港整體接種數字於周二破300萬大關後，至周三接種第一針有1,817,866人，佔本港12歲以上人口的26.7%，當中40至49歲年齡層已接種人數最多，有約458,200人，佔已接種人數約25%；早前獲放寬接種BioNTech的12至19歲群組，已打針的青少年佔已接種人口約2%，共約38,155人；接種比率最少為80歲以上群組，共18,166人，佔整體打針人數1%。

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