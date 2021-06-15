【本報訊】疫潮下港人以宅度假（Staycation）代替外遊，投訴亦隨之上升。消委會去年接獲16宗，今年首五個月已收到10宗，有酒店房間全海景變商廈樓景，與宣傳圖片不符；有寵物友善酒店只接待狗隻，若帶貓等其他寵物入住需額外費用等。

投訴人陳小姐以2,800多元預訂一間酒店最貴的高級海景頂層套房。她於官方網站已再三細看套房資料及圖片，才落實付款。惟入住當日，發現套房客廳的景觀被兩棟大廈遮擋部份海景，並非全海景。酒店表示，有四間高級海景頂層套房，網站顯示的全海景房已有客人使用，她感到失望，指不知道該酒店有多於一間高級海景頂層套房，酒店網站沒有備註圖片只供參考，對消費者欠公平，經調停後獲退回一半訂房費用。

寵物友善酒店 攜貓入住被徵費

另一投訴人張太以1,299元預訂寵物友善酒店住宿套餐，與愛貓一同入住。然而入住當日，酒店表示只接待犬隻，建議她帶貓隻離開後再辦理手續。投訴人不滿，聲稱預訂時不知道不准貓隻入住，多番理論後才能入住。惟翌日退房發現賬單上有500元雜費，是貓隻入住的清潔費。張太不滿酒店無故加收清潔費用等同罰款，要求退款。

酒店指，已明確提醒張太只允許帶同犬隻入住，並出示同意書上的條款，列明如因特別情況需額外清潔，有機會收清潔費；重申網站已說明只接待犬隻，惜她仍攜同貓隻入住，故向她加收500元額外費用。消委會建議投訴人考慮諮詢獨立法律意見。

另一宗投訴涉及宣傳字眼誤導，李先生於旅行網站發現「高層海景住宿/悠閒住宿優惠送1,400元餐飲優惠」的套餐，遂於網站預訂高層海景住宿一晚。惟入住時始知只有悠閒住宿方案才可享有1,400元餐飲優惠。

此外，消委會以問卷及派員以顧客身份成功向19間提供宅度假服務的酒店查詢，若有住客確診，如何向顧客發放資訊。結果有兩成受訪酒店不會主動通知顧客，餘下雖表明會盡快通知，但有逾6成不會通知經第三方如旅遊網站預訂的顧客。消委會總幹事黃鳳嫺指出，負責任的酒店應向客人提供具透明度的資訊及應變安排，「唔係等到消費者睇報紙，或者去到門口先知咩事」。