徐英偉稱海防博物館翻新後會加強有關香港淪陷至日本投降的歷史資料。本報記者攝
抗日是中共宣傳建黨百周年常見的內容。民建聯陳恒鑌建議港府加強教育愛國精神，如共產黨為抗日戰爭的貢獻。同為民建聯成員的民政事務局局長徐英偉稱，海防博物館翻新後會加強有關香港淪陷至日本投降的歷史資料，包括日本侵華、香港保衞戰等。
陳恒鑌今早在立法會借質詢提問政府，會否採納團體建議，在北區沙頭角至烏蛟騰一帶建造抗日文物徑、與及接手管理和保養位於烏蛟騰及西貢斬竹灣的抗日英烈紀念碑。另一民建聯議員梁志祥也就相關問題提出書面質詢，並建議當局成立抗日紀念館。
學校可申請教育基金 加強抗日教育
徐英偉表示，海防博物館的常設展覽廳正進行更新，翻新後將加強有關香港淪陷至日本投降的歷史資料，包括日本侵華、日軍侵港、香港保衞戰、國際盟友、日軍投降等，讓公眾了解更多抗日歷史史實。而海防博物館及歷史博物館內的「香港故事」也有相關展覽，料前者今年年底重開，後者2023年第三季開放，強調政府重視相關教育工作，「特別係對於我哋香港好多抗戰嘅歷史，我哋都希望可以加強」，除了在通識科設立相關史實內容之外，學校亦可向政府申請優質教育基金推廣，務求做到在「線上線下、實體學校都有加強呢方面嘅教育。」
徐續指，政府有委託專家做不同的專題研究、如口述歷史等；另外，香港公共圖書館會在每年的抗日戰爭勝利紀念日期間，展覽相關書籍及舉辦講座。他指，旅遊事務署及漁農署早在2018年已展開為期5年的計劃，舉辦熱門及具旅行潛力的古積山徑，提升公眾對相關史實的了解。
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