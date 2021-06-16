抗日是中共宣傳建黨百周年常見的內容。民建聯陳恒鑌建議港府加強教育愛國精神，如共產黨為抗日戰爭的貢獻。同為民建聯成員的民政事務局局長徐英偉稱，海防博物館翻新後會加強有關香港淪陷至日本投降的歷史資料，包括日本侵華、香港保衞戰等。

陳恒鑌今早在立法會借質詢提問政府，會否採納團體建議，在北區沙頭角至烏蛟騰一帶建造抗日文物徑、與及接手管理和保養位於烏蛟騰及西貢斬竹灣的抗日英烈紀念碑。另一民建聯議員梁志祥也就相關問題提出書面質詢，並建議當局成立抗日紀念館。

學校可申請教育基金 加強抗日教育

徐英偉表示，海防博物館的常設展覽廳正進行更新，翻新後將加強有關香港淪陷至日本投降的歷史資料，包括日本侵華、日軍侵港、香港保衞戰、國際盟友、日軍投降等，讓公眾了解更多抗日歷史史實。而海防博物館及歷史博物館內的「香港故事」也有相關展覽，料前者今年年底重開，後者2023年第三季開放，強調政府重視相關教育工作，「特別係對於我哋香港好多抗戰嘅歷史，我哋都希望可以加強」，除了在通識科設立相關史實內容之外，學校亦可向政府申請優質教育基金推廣，務求做到在「線上線下、實體學校都有加強呢方面嘅教育。」

徐續指，政府有委託專家做不同的專題研究、如口述歷史等；另外，香港公共圖書館會在每年的抗日戰爭勝利紀念日期間，展覽相關書籍及舉辦講座。他指，旅遊事務署及漁農署早在2018年已展開為期5年的計劃，舉辦熱門及具旅行潛力的古積山徑，提升公眾對相關史實的了解。

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