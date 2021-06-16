近年電話遊戲「課金」、抽獎情況普遍。本身為馬主的經民聯劉業強擔心，虛擬抽獎猶如賭博，影響青少年心理健康；民建聯鄭泳舜更建議警方設專隊，跟進年輕人沉迷課金等情況。

劉業強在立法會提出質詢指，部份電子遊戲生產商以各種手法誘導玩家不斷課金，以致部份玩家課金成癮，而遊戲中的虛擬抽獎欠缺保障，形式又猶如賭博，擔心影響青少年心理健康，日後成為「病態賭徒」，建議當局考慮為遊戲業界提出自願性質約章。

鄭泳舜更促請當局，考慮要求警方設專隊，負責監督及跟進年輕人沉迷課金、大排長龍購買點數卡等情況。

徐英偉：虛擬抽獎同受《賭博條例》規管

民政事務局局長徐英偉表示，過去5年海關共接獲30宗相關投訴，消委會亦接獲有關電子遊戲的投訴，主要涉及價格爭議、貨品服務質素等。他指，電子遊戲中的虛擬抽獎構成博彩行為，同樣受《賭博條例》規管，當局會加強審視網絡上會否有違規情況，將適時介入作出預防，惟推銷手法層出不同，他期盼業界能自我規管。

徐續指，不同的政府及非政府部門都有提供不同類型服務，包括為學生提供健康服務，或以外展形式到校培養學生正確態度等，以防止學生成癮。食物及衞生局於2003年也成立基金針對賭博行為，上年亦開始增加針對預防網上賭博的資訊。

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