今年9月將迎來選制「完善」後的首場選舉──特首選舉委員會選舉。選舉事務處今日向立法會遞交文件講述選委會選舉實務安排，提到982席由選舉產生的選委議席，其選民人數至今未明，要待下月中公佈臨時投票人登記冊才得知。處方亦表明今次選舉會為年滿70歲長者、孕婦等人士設關愛隊。

立法會政制事務委員會下周一（21日）開會討論選委會選舉實務安排及選舉活動指引。選舉事務處今日提交的文件指，選委會選舉將於今年9月19日，上午7時半至晚上10時半舉行，屆時會選出來自36個界別、共982名選委。

有意參與選出選委的投票人，須於下月5日提交登記申請，當局會於下月18日公佈臨時投票人登記冊、8月5日公佈正式登記冊。而實際的投票人數目，當局表示要到公佈正式登記冊才可得知。

提名期8.6開始

至於選委會選舉提名期訂於8月6至12日，參選人須親身交表，並簽署承諾書確保其候選人簡介沒有非法或誹謗內容，以及簽署妥善使用投票人資料承諾書。

選委會選舉投票當日，當局會為年滿70歲長者、孕婦、因疾病、損傷、殘疾等不能長期排隊人士設立俗稱「關愛隊」的特別隊伍，並在票站內設座位區供有關人士使用。是次選舉亦會使用「電子選民登記冊系統」派票，投票人可在票站任何一張發票櫃枱領票，縮短輪候時間。

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