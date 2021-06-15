【本報訊】中聯辦主任駱惠寧日前出席論壇時，不點名斥支聯會五大綱領中的結束一黨專政口號破壞一國兩制、否定中共領導，是香港繁榮穩定真正大敵。特首林鄭月娥昨稱，不覺駱惠寧講話是對港府施壓，她又再拒正面回答是否需要取締支聯會，只稱要依法辦事。香港民意研究計劃公佈林鄭民望，反對她出任特首的受訪者升至70％，有學者認為與六四及反修例等日子有關。

林鄭月娥昨日於行政會議前，被記者問到中聯辦主任駱惠寧日前講話是否對港府施壓，林鄭指「完全唔覺得係施壓」，又指自己認同「駱主任」講話提到三項啟發，又指香港仍有部份制度未完全貫徹落實一國兩制，需在黨統治下繼續完善體制，如落實國安法、完善選舉制度及設立《國旗法》等，並要積極推動香港融入國家發展大局，改善民生。

對於是否需要取締支聯會，林鄭強調必須支持及維護中國共產黨，尊重其作為國家執政黨，對於個別團體、機構或個人行為，港府採取行動需要依法辦事，由律政司檢視有否足夠的證據，之後再提出檢控，交由本地有獨立司法權的機關處理。

「每件工作都為香港利益」

林鄭亦被記者問到她會否連任，指她兩年前暫緩《逃犯條例》修訂，聲稱要修補社會撕裂，如今是否認為市民仍需要她，她稱一如以往不會回答，但強調「每一件工作都係為咗香港利益」 。

而香港民意研究計劃昨公佈林鄭及政府民望最新民調，結果顯示，市民對林鄭最新評分為30.3分，較上月尾微跌0.5分，創下今年3月以來新低。市民對林鄭的支持率亦由18%下跌至16%，反對率同時由68%增至七成。

各問責司長方面，財政司司長陳茂波獲得的評分為三名司長中最高，有35.4分，較上月尾升2.9分；政務司司長張建宗緊隨其後，有33.2 分，律政司司長鄭若驊則「包尾」，只得24.2 分。

學者：市民對醜聞感疲倦

另外，香港民研公佈五項核心社會指標分數，五項分別為「繁榮」、「安定」、「自由」、「法治」和「民主」指標中，均較上月初上升，分別為4.83、4.8、4.77、4.39和3.82分。

教大社會科學系講師吳凱宇指，特首民望持續偏低，或因今次調查接近6月4日和反修例事件紀念日子，他料相關評分難以再跌，因市民或對負面新聞已感「疲倦」。

至於五項核心社會指標均上升，吳相信因疫情穩定下經濟活動放緩，使「繁榮」指標上升；但在政府刊憲修訂《電影檢查條例》 後，料「自由」、「法治」等指標會受影響。