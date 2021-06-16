疫情影響下，市區重建局上個年度再次錄得盈餘。市建局今日向立法會遞交文件，指截至今年3月底，市建局資產淨值為472.4億元，較上年度略增；而20/21年度，市建局錄得1.5億元盈餘，較上一個財政年度增加約3,000萬元。當局亦披露，今年3月及4月啟動2個全新的初步項目可行性研究，覆蓋西灣河和黃大仙，意味將來或有較大機會在兩區推行重建項目。

市建局稱，截至今年3月底，資產淨值為472.4億元，當中包括政府注資的100億元，及累積盈餘372.4億元。當局去年曾預計，受疫情等影響，20/21年度有機會錄得近1億元赤字，但最新數據顯示，上年度終錄得1.5億元盈餘，與19/20年度錄得的1.2億元盈餘相比，增加了3,000萬元。當局指1.5億元盈餘主要來自一個招標項目的盈餘及攤分合營項目盈餘等。截至今年3月底，市建局總流動資金，包括現金及投資合共為96.2億元，預計重建項目所需收購及收地成本，及建築成本為70.6億元。

推九龍城、深水埗區重建項目

市建局亦披露，早前進行的3個初步項目可行性研究，涉及2個九龍城行動區及1個深水埗行動區，以規劃主導模式為基礎物色項目，並已確立重建項目及納入21/22至25/26年度業務綱領當中。綱領共涉及4個新重建項目，意味當局昨日公佈未來5年動用1,000億元收購及重建的計劃，將包括九龍城及深水埗區。

市建局亦稱，已在今年3月及4月啟動2個全新的初步項目可行性研究，分別覆蓋西灣河和黃大仙，並繼續以規劃主導的市區更新模式在各區探索市區更新機會。

上環卑利街／嘉咸街項目勁賺13億

當局文件又公佈今年一個已完成項目的財務資料，為上環卑利街／嘉咸街B1地盤的「MyCentral」項目，其總收益為24.5億元，總直接成本為9億元，即盈餘為15.5億元。若扣除政府豁免的地價，最終勁賺13.07億元。

此外，早前有傳媒報道，現由市建局向政府租用的西港城，租約將於2022年2月1日屆滿，局方或遷走布販。市建局稱，正與政府商討在現有地契於2022年2月屆滿後，繼續租用西港城，局方將進行結構及樓宇勘察，決定所需的改善及維修工程，以保養該建築物。

就保育士丹頓街／永利街問題，市建局稱於2019年中完成了項目的社區營造研究，市建局正進行活化工作，包括為已收購及全幢擁有樓宇推行活化工程，改為共享居住或工作空間，及與鄰近的樓宇業主合作，協調各樓宇的復修需要，局方已取得地區支持，在今年5月開展籌備工作，計劃在今年下旬在區內開展整體地方營造計劃的設計參與工作。

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