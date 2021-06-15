【本報訊】在港版國安法陰霾下，市民昨仍無懼打壓，悼念逝世兩周年的梁凌杰。悼念活動遍地開花，美孚巴士總站地面，深夜被人噴上黃色雨衣圖畫；不同組織在多處擺街站悼念；在梁墮下的太古廣場外花圃，有人築起簡單祭壇，放下黃色雨衣，有市民戴上V煞面具，穿黃雨衣攜氫氣球到場，整日市民川流不息，獻上白色鮮花，並寫下字條：「梁凌杰先生，我想話畀你知，我哋冇放棄過，香港人，重光見。」

前年6月15日，35歲的梁凌杰穿黃雨衣在太古廣場四樓棚架墮下，死因庭早前裁定他死於不幸。市民對梁的死並未釋懷，昨有人在太古廣場外的花圃祭壇掛上一件寫上「黑警冷血 林鄭殺港」的黃色雨衣，上面擺放大批白花、紙鶴、白絲帶及白蠟燭等。

「你唔出嚟咪冇人」

入夜後，到場獻花的市民越來越多，現場所見至少逾百人，各人守秩序排隊獻花，一度打蛇餅。祭壇範圍亦由花圃延伸出行人路，「王婆婆」王鳳瑤帶同英國國旗到場悼念，賢學思政召集人王逸戰、本土青年意志召集人羅子維及富商「劉公子」劉定成晚上8時亦先後到場悼念。羅子維表示，香港人要記住6月15日這一天，除了要記得梁凌杰，亦要記得這場運動犧牲或流亡的人。

退休人士蔡先生傍晚專程由九龍到太古廣場悼念，坦言現時雖「乜都唔做得」，但仍要身體力行，用行動支持，「咁嘅環境，你唔出嚟咪冇人」；又指會站到最後一刻，「企到冇乜人先走，都要企落去，唔企唔得」。

市民陳小姐下班後，特地與朋友帶同白菊花到場悼念。她指梁墮樓一幕仍歷歷在目，縱使事過兩年，仍不能釋懷，直言永遠不會忘記梁，「死因裁判庭都講咗佢係死於不幸，既然死於不幸，都好應該出嚟悼念……我哋係唔會忘記佢」。

王婆婆傍晚到場悼念，她指梁曾說過「信念不死」，令她記憶猶新，雖未有準備鮮花，但會奉上一顆真心到場。她指過去兩年發生太多事，陪同她遊行的人大部份已在監獄，令她壓力越來越大，但希望港人前來悼念，「鞠個躬都會好感激」。

坐輪椅、頭戴印有「香港人」黑色cap帽的李先生，在外傭陪同下專程由何文田到金鐘悼念，他斥責現時政權不能原諒，又指自己雖殘廢，但仍會身體力行到場支持，「我都可以紀念嗰啲死咗嘅人」。

另外，不少市民以自己方式悼念梁凌杰，昨深宵有人在美孚巴士總站地面噴上黃色雨衣圖畫。去年同日，該處同樣被人噴上黃雨衣，寫上「他墜落，一切沒有落幕。」

組織街站派白絲帶

職工盟近日設街站派白絲帶，籲市民穿黑衫悼念梁，又指政權未來或加強打壓，但港人懂於重要日子做需要做的事。民間組織「社區前進」成員、旺角區議員朱江瑋昨晨約7時半，亦與數名助手到西洋菜南街銀行中心外擺街站，將白絲帶放上，有市民主動拿取，以表心意。朱稱政治環境惡劣，感受到整個運動被迫壓，「但覺得人嘅心係冇變到」，他從事社區工作，無論多艱難，也要讓街坊感受到他們仍關心這運動。組織「開站師」則在紅磡站外派白絲帶紀念梁，有領取白絲帶市民表明，上班時會將白絲帶掛上身。

學生組織「本土青年意志」在社交平台指，會在深水埗大南街義賣活動中派發白花及白絲帶，供市民索取，「我們盼望市民能以自己方式進行悼念，勿忘梁烈士為香港共同體的犧牲，勿忘當晚首次為陌生人流下眼淚的瞬間，勿忘2019年『齊上齊落』的莊嚴承諾。銘記烈士的遺志並繼續肩負前行，共同努力創造願景中更美好的香港」。