去年6月為8.31港鐵太子站事件發生十個月，有市民在車站一帶悼念。17歲男生在旺角遇警員截查時，被搜出一支彈簧鋼棒及「光時」旗，被控在公眾地方管有攻擊性武器罪，案件在西九龍裁判法院開審。被告自辯時稱，因曾看見有人在遊行中揮動「光時」旗，他希望在日後遊行也可揮動，故在網上購買，案發前剛與網友在旺角交收旗幟及旗杆，其後即被警員截停拘捕。

現已18歲的梁姓男生，被控在2020年6月30日在旺角豉油街近西洋菜南街的公眾地方，無合法權限或合理辯解而攜有一支彈簧鋼棒。

控方今傳召警員26425譚祖榮（譯音）作供。譚稱，案發當日有指示稱太子站附近可能有非法集結及非法公眾活動，「因為8.31，每個月最後一日都有活動紀念事件」。他被指派到旺角一帶巡邏，沿豉油街步行近西洋菜南街時，他看見數米外的被告從西洋菜南街轉出，迎面行向他。

被告當時身穿橙色T恤、牛仔褲，並戴住口罩，低下頭急步行。譚於是將他截停，在其黑色背包的大格中找到一個長盒及黑色旗幟，譚打開長型盒發現內有一支伸縮棍，「我問佢呢支棍咩嚟嘅，佢答：『支嘢係我上網買嘅』。」

接受辯方盤問時，譚同意被告打開背囊時態度合作，但不同意被告當時沒有低頭、只是望住前方行。譚盤問下承認，當問被告伸縮棍有何用時，被告先稱「係袋入面支黑旗嘅旗杆」，譚然後施行警誡，被告才說出「支嘢係我上網買嘅」的說法。

裁判官香淑嫻裁定案件表證成立，被告出庭作供，透露現於咖啡店擔任廚師。他供稱當晚約7點半到達旺角與網友交收旗杆及旗幟。他稱該網友叫「榴槤」，是他於2019年在Telegram群組中認識，他在2019年一些遊行中曾遇見過「榴槤」兩三次。

被告指，因遊行時曾見過「榴槤」使用旗幟，「所以諗住搵佢買，自己都想喺日後遊行度用」。他當日相約「榴槤」在家樂坊旁的登打士街休憩處，以200元現金面交旗幟及旗杆。當時「榴槤」交給他一塊已摺的布旗，以及用一個黑色盒裝住旗杆，「只係好簡單咁打開個盒睇一睇，見到一支棍狀物體」，沒有詳細檢驗及伸展，「買支旗杆，冇乜特別，就冇check到。」

交收後他步行到旺角的光榮冰室打算與友人會合，但就在西洋菜南街被警員截停，當時梁向搜到棍的警員稱是用作旗杆，「但唔知點解會畀咗呢樣嘢我」。

控方質疑買旗及旗杆卻沒查詢尺寸顏色

被問到為何當時會相信盒內的棍是旗杆，梁指「因為我真係搵佢買旗杆，同埋見到佢遊行時有用過。」梁稱，被捕後曾有嘗試過找「榴槤」，但對方已經封鎖了他， TG內亦的紀錄亦被他單方面刪除，沒法再聯絡他。

盤問時主控問梁如何購買棍與旗，梁稱他向對方說「我想買支旗同旗杆」，對方則問他想要甚麼旗，梁稱想要「光復香港 時代革命」的旗幟。控方質疑：「你就咁講，佢就知你想要咩旗㗎喇咩？顏色、尺寸、大小都唔使講？」梁稱因對方指只餘下一面旗，而旗杆亦只得一種，故他沒有要求，「我諗佢畀得我，旗同旗杆應該啱size，大家都係講個信字。」

控方又質疑梁交收後，沒有完全檢查物件，「買咗又唔check，連自己買咗幾長嘅旗杆自己都唔知」，控方再次質疑此並非正常購物程序，「要檢查㗎嘛，唔啱都唔收貨啦！其實你買旗杆呢個故仔今日先作出嚟？」梁否認。

控方結案時指，控方案情沒有受到挑戰，辯方雖然指被告當時誠實及合理地相信涉案彈簧棒只是一支旗杆，而非武器，但被告庭上作供不可信、不合理。主控稱被告在現場向警員說棒是在網上買，但今日講法卻是向認識、見過的人購買，這是「朋友」，不是「網上買」。

被告又指買旗及旗杆時沒有具體要求，連顏色大小都沒有，只是心裏相信賣家定會賣一支配合到旗幟的旗杆給他；就算有此相信，交收時都沒有測試一下。證物中的旗幟可以套入旗杆的長度60厘米，但本案彈簧棒長度未伸出時19厘米，完全伸出只有40厘米，根本不能舉起該面旗。主控指，被告作為購買者辯稱「趕時間」而不去測試，全因這是謊話。

辯方則陳詞指，控方需要證明被告知悉物品的性質是武器，但控方未能滿足這個元素。被告案發時不是手持彈簧棒，彈簧棒被不透明的盒完全包裹，而他沒完全檢視物品；被告是否必然知悉棍是伸縮棍，而且只可用作攻擊他人的用途，值得商榷。

辯方指被告第一刻被查問時，已經講出旗杆的說法；被告袋中的確有旗幟存在，旗幟的確有位可以容納旗杆，旗幟及旗杆兩者同時出現，有何不可。辯方問：「一個旗幟同旗杆同時出現機會大啲，定係旗幟同攻擊性武器同時出現嘅機會大啲？」認為難以排除被告說法。辯方認為，被告有「合理同真誠地相信」此是旗杆，就算法庭拒絕採納被告的證供，只要被告提出的說法有可能發生，都應被裁定罪名不成立。

香官將案件押後至明日裁決。

【案件編號：WKCC839/21】

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