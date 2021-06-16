油尖旺區小學德信學校校長郭超群因「未能履行校長職務」，昨日（15日）起休假。郭歷年曾屢辦校內六四祈禱會，是次休假惹來揣測。學校今日如常運作，不過學生和家長均指不知何事，對事件感突然，他們讚揚校長教學用心，盼他可以盡快回校履職。

「普教中」轉「粵教中」令家長印象深刻

今早德信學校加派教員在門口迎接上學的學生。兒子就讀六年級的家長蔡先生表示，今年郭校長如往年般，仍有舉辦六四祈禱會，據其子引述，當時校長只是提及有六四事件，為學生及人民祈禱：「是很簡單的祈禱，並沒有解釋事件。其實這兩年已經淡化不少，亦很中性。」他坦言昨日收到通告感愕然，指現時是小一叩門階段，相信校方做如此「大動作」想必考慮過對收生的影響，認為背後涉及重大問題；至於郭校長的行事作風，他形容屬「行動型」，對教學改革有毅力，像兒子剛入學，學界趨向轉「普教中」，惟郭決定轉粵教中，令他印象深刻。不過，近年學校亦舉辦往內地交流團，「校長有解釋，學生需要從小了解國情」。

設迎合男校課程 着重培養學生重視兄弟情

送兒子上學的盧先生指，昨日收到通告才知校長休假，「噚日先知，唔清楚成件事係點」。他指喜歡校長的教學方式和方針，「希望一個禮拜後見返佢啦。」不過通告上沒有列明郭校長何時重返崗位。

另一家長黃先生亦稱校方無解釋校長因何事休假，不過他讚揚校長「好好㗎」，會因應德信是男校，為小朋友設計適合男童的課程，特別着重培養學生的歸屬感和重視兄弟情。被問六四祈禱會會否是校長休假壓力來源，他直言「唔知道，我想佢繼續留喺度做。唔好諗政治啦，諗辦學，佢係一個好好嘅校長。」

設校長信箱邀學生傾訴

家長羅小姐亦指，覺得校長為學校做了很多事，包括每個月與不同年級的家長會面，有任何事亦與家長保持良好溝通，學校門口又設校長信箱，邀請學生有任何個人或學業上的困難，可寫信與校長訴說，他會親自回信。她不諱言擔心郭校長，會與小朋友一齊為他祈禱，她稱不清楚是否涉政治壓力，「我哋都唔會揣測咁多，希望學校如常運作，大家都想快啲知道件事。」

德信學生區同學指，郭校長常常在早會分享好多見聞，覺得校長和藹可親，「成日朝早喺一樓見到佢，見到會講早晨同say個hi，放學會企喺斜路同我哋講拜拜。」他希望校長可以快點回校。另一學生嚴同學則指，校長好少會不上學，而且校園裏常常都會見到校長，他對學生好好，今次突然休假覺得「好古怪」。

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