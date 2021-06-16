每年5、6月都是教師轉職時期，各中小學亦會刊出招聘教席填補空缺。今年乘移民潮起，各類型學校均有不少教師提早退休、移民。直資滙基書院（東九龍）校長鄭建德表示，該校迄今有8至10名教師離職，佔教師團隊約一成。有甫大學畢業任教私立名校一年的教師指，任教學校的學生退學人數，保守估計有30至50人；為求保障，加上今年教席空缺較去年增兩至三成，因此決定轉職，未幾獲地區受歡迎津校聘任合約教師，她直言：「而家終於等到機會，長遠會想轉做Perm（常額教師）」。

直資學校議會主席陳狄安稱，今年較往年有更多直資學校教師轉職至官津校，因後者有公積金安排，無形中增加教師流動性。

料未來兩、三年面對大量教師流失

直資滙基書院（東九龍）今年度共有8至10名，年資約15至25年的教師辭職，主要原因為移民；校長鄭建德預計，全港學校於未來兩至三年，均要面對大量教師因移民流失問題。他感恩所有離職教師，陸續於開學至今年初，預早透露去向，因而令他有機會做好與校內教師交接工夫；現時所有空缺均悉數填補，「當然，若聘請年資相若會較易過渡；然而，直資學校一直都傾向聘請年資輕的教師，乃從經濟、較有活力等因素考慮，今日考慮再不同，始終需要補充有資歷同事」。

直資學校議會主席陳狄安表示，今年整體教師離職數目的確比往年多，「（一間學校）走十幾個係幾common（普遍）」，而直資學校的教師流動率向來較官津校高，但陳稱今年較往年有更多直資學校教師轉職到官津校，因後者有公積金安排。他續指，較有經驗的教師離職，學校須投放資源做培訓，但暫未為學校帶來人手壓力。

私校教師：終於等到津校教席機會！

去年大學畢業的陳小姐（化名），於私立著名小學任職，據她保守統計，今年各類型學校的招聘空缺，較去年增加兩至三成，她決心轉職津校，未幾已獲一直資及津校合約教席聘任，最後選擇地區受歡迎津校的合約教師：「教津校始終有保障，加上今年真的多了很多少見津校的招聘，終於等到機會！最後當然想轉Perm（常額），我會循序漸進裝備好自己。」她有朋友於今年畢業，由於任教英文、音樂，屬行內「搶手」的教師，現在已有學校聘任為常額教師。

陳小姐補充，現時任教的名校，由去年9月開始，基本上不斷有學生退學，單是五年級已有逾15人，保守估計全校有30至50名學生退學；至於教師流失約4至6人：「因此私校關係，每個人頭收學費（營運），每班人數40至45人。不少學生移民及轉讀國際學校，預計會更多學生走。」對教育抱有理想的她，坦言現職學校制度傳統，傾向操練文化，因而令整體學生學習動機低；趁移民潮令教席增加，她同樣多了選擇，往肯嘗試電子教學模式的學校任職。

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