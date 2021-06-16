去年5月24日反惡法大遊行當日，18歲青年與友人在金鐘添馬公園聊天時，遭任職海關高級關員的特務警察截查，被搜出斜孭袋內藏有萬用刀，16歲友人則管有一盒迷你螺絲批套裝。兩人被控管有物品意圖摧毀或損壞財產罪，16歲少年早前認罪被判感化兩年，18歲青年則不認罪受審。裁判官王證瑜今裁決，對案件提出6項疑點，裁定青年罪名不成立。

被告黃敬知（18歲）屬案中第二被告，原被控去年5月24日在添馬公園管有摺刀等多用途工具。散庭後，記者上前恭賀，黃顯得較內斂，未見喜形於色，反靦腆地說「大家加油」。

王官裁決時指，辯方對控方傳召的三名證人供詞沒有爭議，接納證供，故此案中爭議之處在於被告是否有意圖，該部份須依賴環境證供作推論。王官歸納六項疑點，第一，案發時間為下午兩點，當時添馬公園無示威、無人損壞物品，亦無被警察圍攻，環境平靜，有市民正在散步。第二，被告無嗌口號、無舉標語、無損壞物品，只是安坐長椅上。

園內平靜有人散步 無證據被告會參與社會活動

第三，控方證人要求兩被告不准離開時，兩人即時停步，並無逃遁，也無丢棄物品，配合調查。第四，黃涉案的萬用刀藏在袋裏，在警方搜查前，袋並沒有開啟，而且萬用刀放在袋內最底部，連同其他所有工具都是收起，無證據顯示被告將會使用萬用刀。第五，袋內的其他物品全無可疑，並非與示威活動有關。

第六，無任何證據被告曾經或將會參與灣仔、銅鑼灣一帶的社會活動。因此王官對被告是否有意圖使用萬用刀存有疑點。控方申請將證物萬用刀及袋歸還被告，獲王官批准。

辯方申請訟費，但王官解釋，被告的確管有萬用刀，雖然對是否有意圖用作非法行為存有疑點，但並無證據顯示被告能解釋為何當時管有萬用刀，認為他自招嫌疑，拒絕辯方申請。

至於同案友人、早前認罪的首被告16歲少年，辯方大狀當時指，涉案螺絲批套裝只是購買電池附送的贈品，被告用作扭緊眼鏡或手提電腦的螺絲，感化官曾建議判他接受15個月感化，同時給予問責性的輔導指引，而青少年罪犯評估專案小組則建議兩年感化令。

主任裁判官羅德泉及後判刑指，涉案的迷你螺絲批套裝相比之下，破壞性較低，被告亦未曾使用及出示，最終判兩年感化令，其間須接受心理及精神科輔導以及遵守宵禁令等。

【案件編號：ESCC2393/20】

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