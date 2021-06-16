林鄭出任特首後，即提出要成立公務員學院，更表明重點之一是加深公務員對國家發展和中央與特區關係的認識。《星島日報》今日引述消息報道，明年4月退休的警務處副處長（管理）郭蔭庶，傳有機會出任公務員學院院長。

《星島日報》政情專欄「大棋盤」今日報道，將於明年4月年屆57歲退休的警務處副處長（管理）郭蔭庶，傳有機會擔任公務員學院院長。

郭蔭庶加入警隊前曾任職入境處和民航處，1990年任職警務處督察，結業時獲選為「最佳結業督察」，獲頒施禮榮盾、榮譽警棍及警務處長證書。郭在警隊初期主責刑事偵緝工作，由分區調查隊逐步升至區重案組、總區情報組以至有組織罪案及三合會調查科；專責調查有組織罪案及洗黑錢罪行。

「培訓管理公僕經驗十足」

郭任職高級警司時，曾擔任警察學院基礎訓練中心主管；及後亦擔任過助理警務處長（服務質素）、高級助理警務處長職級的監管處處長，2019年3月接任副處長（管理）一職。

郭蔭庶亦曾於內地及海外多所知名學院受訓，包括上海浦東幹部學院、北京清華大學、北京國家行政學院、英國布林斯希爾警察學院、新加坡國立大學李光耀公共政策學院、美國哈佛大學約翰•甘迺迪政府學院和英國皇家國防學院。《星島》形容，郭蔭庶「在培訓及管理公僕事宜經驗十足」，並指「自身取經借鏡相信亦有利於本地培訓工作」。

料年內設臨時公務員學院

特首林鄭月娥於2017年上任後，即在首份施政報告提出成立公務員學院，並提到「加深公務員對國家發展和中央與特區關係的認識」為成立重點之一。當局已選定觀塘一幅面積約11,000平方米用地建造學院，預計於2026年底完成。學院建成前，當局則率先在北角政府合署設立臨時公務員學院，料會於今年內設立。

警方回覆稱，不評論個別媒體報道。《蘋果》另正就有關報道向公務員事務局查詢。

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