【本報訊】國安法落實近一年，香港美國商會不時表明對新法例的憂慮，影響美資在港營商環境，坦言有公司會員計劃撤港。香港美國商會會長早泰娜（Tara Joseph）昨表示，許多人認為國安法條文含糊不清，令外資陷入困境，希望港府安排閉門討論以釋除業界疑慮，但政府稱就此已清晰回應商界。

早泰娜昨晨出席《南華早報》「China Conference」論壇。香港電台引述早泰娜席間表示，認同法治對香港社會穩定十分重要，但對於不少外國企業以及員工而言，港區國安法的界線十分模糊，法例既是新的且模稜兩可，對可能涉及的事例難以理解，「這些例子可能令國際商界或公司陷入困境」。

她又指社會上有「外國棋子」、「外國勢力干擾」等說法，令商界感到不安，當外國企業及員工面對香港如此巨變時，需要時間摸索新法例。早泰娜認為，政府可為商界安排閉門討論，令商界明白如何面對有關困境及令商界會陷入困境的可能。

邱騰華：已解答大量問題

不過，同場的商務及經濟發展局局長邱騰華指，政府一直有聽取不同商會意見及舉行會面。他表示港府已清晰地向商界解答大量問題，期望能消除疑慮。

美商會上月針對內部會員進行去留意願調查，高達42%受訪會員正考慮或計劃離港，當時早泰娜表示這種情況前所未見。本港有不具名的保險業上市公司中高層表示，由於本港營商環境轉差，政治風險日增，其子女與妻子暑假期間已離港遷往新加坡，他亦計劃離職，轉至新加坡尋找新工作，「中共給予的掣肘越來越大，政治紅線無止境延伸。身為父母最擔心小朋友教育受扭曲及影響，要聽黨話跟黨走，故此最終決定在今學期完成後便離港」。

有銀行業管理層指，目前市況受多種不利因素影響，企業在成本控制方面更嚴格，採取如削減花紅、凍薪、減薪甚至裁員等應對方案，不利人才挽留，「收入減少，有唔少專才都會選擇返回英美等地，撤出香港」。毅知人力資源董事總經理周綺萍表示，疫情下金融業空缺大減，幅度更較去年6月旺季大跌兩至五成，不少企業趨向聘請資歷更淺、人工較低的求職者，以取代部份海外員工。