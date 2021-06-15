【本報訊】聲稱有助減肥及降低血糖的減醣電飯煲近年成為人氣家電，消委會卻發現，逾一半被測試減醣電飯煲煮出的米飯，碳水化合物含量比傳統電飯煲米飯高0.6%至16.5%不等。衞生署提醒糖尿病患者，不要依賴減醣電飯煲來控制病情。

營養素被沖走或礙兒童成長

消委會測試市面11款減醣電飯煲，售價由738元至2,388元。測試方式包括按照各款減醣電飯煲說明書煮出減醣飯，及用傳統電飯煲煮出正常飯，然後比較包括糖及澱粉質的碳水化合物含量。結果顯示，六款煲的減醣飯，碳水化合物含量比正常飯高，其中金樂飯煲煮出的減醣飯更較正常飯多出16.5%醣。而只有兩款煲的減醣飯碳水化合物含量顯著減少，包括售價最貴的Thanko減幅達37.6%，及Thomson減少26.6%，其餘三款減幅低於一成。

九款受測試的減醣電飯煲兼具「正常模式」及「減醣模式」，但消委會發現，就算以正常模式煮出米飯，碳水化合物含量平均比傳統電飯煲高12%。若將同一款煲的兩種模式煮出米飯作比較，五款減醣飯的碳水化合物含量比正常模式減少10.1%至45.3%。但寶康達的減醣飯，碳水化合物含量反比正常模式高1.7%。由於減醣電飯煲的原理是利用水份將米的澱粉質沖走，減醣飯水份含量也較高，增幅由6.7%至31.6%，愛吃較乾身米飯的消費者未必習慣吃減醣飯。

衞生署指出，減醣電飯煲表現參差，部份甚至沒有明顯效果，不建議糖尿病患者依賴減醣電飯煲來控制病情。而米中部份營養素亦會在烹煮時同時被水沖走，令減醣飯的營養價值較低，或會妨礙兒童及少年的成長。