性暴力是嚴重罪行，受害人的支援更不容忽視。有立法會議員關注性暴力受害人在公立醫院接受支援服務的情況及統計數據，惟當局以強姦及非禮等性暴力不屬於醫療分類為由，沒有備存相關服務數據，惹來議員批評。勞工及福利局局長羅致光稱，「根據我嘅理解，強姦就不是一個疾病，所以喺現時嘅系統裏頭係冇所謂呢個分類工作。」

現時醫院管理局在全港18所設有急症室的公立醫院各提供兩間指定房間，包括一間後備房間，讓性暴力受害人接受一站式服務，包括診治、錄取口供及法醫檢查，以避免受害人舟車勞動及加快調查過程。

立法會今日討論支援性暴力受害人。議員陳沛然提出回頭質詢，要求當局提供多項數字，包括過去5年分別有多少名報稱遭強姦及非禮的人士在公立醫院急症室接受診治，當中有多少人在同一所醫院內錄取口供及接受法醫檢查，以及有多少名受害人在公立醫院內指定房間及其他地方接受診治、錄取口供及接受法醫檢查等。

醫管局醫療系統內冇針對性暴力等案件數據

勞工及福利局局長羅致光回應指，經諮詢食物及衞生局和保安局後，醫管局沒有備存強姦及非禮案受害人在公立醫院急症室接受診治、檢查、錄口供及法醫檢驗的統計數字，並指醫管局醫療系統內沒有針對性暴力或其他案件的數據，醫生會以病人初步臨床表徵作診斷代號，未必會以個案或案件性質作為主要臨床標記。他又指，由於急症室病人流轉量高，亦沒有就個別類別的病人或使用指定房間收集數據。

對於羅致光的回覆，陳沛然直言：「問政府問題好多時都冇備存資料」。另一議員何君堯也質疑，性暴力受害人到公立醫院急症室求醫時，都會向醫生報稱是受性侵犯傷害，「佢會講架嘛，醫生都會剔呢個紀錄，呢個就好簡單」。他認為，醫管局有先進的電腦系統，醫生理應會紀錄求診人士遭性侵資料，當局只需在電腦系統以「性侵犯」等keyword（關鍵詞）搜查，便統計到相關個案，「應該唔難喎，點解會話冇呢？點解會咁困難呢？」

羅致光回應指，「根據我嘅理解，強姦就不是一個疾病，所以喺現時嘅系統裏頭係冇所謂呢個分類工作」，但就有其他損害、傷害等紀錄，而議員所問是有關強姦或其他性暴力，因不屬於醫療分類，「所以冇呢個資料」。出席同一會議的食物及衞生局副局長徐德義則沒有任何補充。

批羅致光只「捉字蝨」

陳沛然在會後接受《蘋果》查詢時表示，今日提出有關質詢，因現實中所謂「一站式」支援服務，與局方所指有很大落差，因有不少性暴力受害人需在不同地方錄取口供和接受檢查，而非局方所指於同一公立醫院同一房間進行，「佢所講嘅一站式，其實唔係一個站嘅情況，係要去唔同地方，就有一個人陪住佢（受害人），就覺得係『一站式』」。

陳沛然認同有議員所指，醫管局電腦系統備存的資料應該充足，「只係佢避開唔答」，因一些協助性暴力受害人的非政府組織都有備存相關資料，「點會官方機構冇備存資料？呢個係立法會問答常態」。他強調，提出有關質詢是希望加強支援性暴力受害人，而非為攻擊某一官員，要為難他們，但羅致光只「捉字蝨」，指議員是詢問有關報稱強姦及非禮的人士接受相關服務的統計，故沒有備存數字，「咁樣好叻好威？咁你咪好叻好威囉」。

他續指，有關性暴力的搜證及支援受害人措施，涉及勞福局、食衞局和保安局，惟三方都欠缺溝通，「呢個就話冇資料，嗰個又話唔知佢點樣」，只碎片化去幫助受害人，「大家都想幫，但實際上係冇辦法連結起嚟」。

此外，立法會於2018年12月12日的會議上通過一項議案，促政府增撥資源供醫管局在港島、九龍及新界各一所公立醫院內設立一間危機支援中心。議員葛珮帆不滿當局仍指需時研究，陳沛然亦指，九龍東較多性暴力罪行，促當局於區內公院成立危機支援中心。羅致光表示，醫管局會考慮在新建或改建的公立醫院改善相關措施。

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