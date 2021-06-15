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【本報訊】壹傳媒創辦人黎智英被指勾結外國勢力及協助「12港人」李宇軒潛逃等，案件昨日再訊，聆訊僅花三分鐘便完成。控方正式申請將案件轉介至高等法院處理，辯方不反對押後，也沒有為黎申請保釋。案件押後至7月27日在西九龍裁判法院進行交付程序，其間黎智英繼續還押監房看管。

控方昨由律政司高級檢控官張卓勤代表，案件續由國安法指定法官、總裁判官蘇惠德處理。黎智英（73歲）的妻子和女兒昨日到場旁聽，坐在旁聽席第一排。

身形消瘦 略帶倦容

開庭後黎智英手執一本書步入犯人欄，現時為8.18及8.31未經批准遊行案服刑的他消瘦不少、略帶倦容。他被安排坐在距離旁聽席最遠的位置，戴上耳機。黎智英身旁有三名男庭警看守，擋着黎望向旁聽席的視線。聆訊期間，黎一度將身體倚後，望向親友點頭及揮手。散庭時，旁聽席上不斷有公眾人士高呼「黎生撐住呀」、「一日一蘋果，冇人呃到我」等打氣話語，黎智英步入囚室前向旁聽人士揮手道別。

黎智英現被控三罪，其中兩罪均以港區國安法起訴。首項控罪為勾結外國或境外勢力危害國家安全，指黎去年7月1日至12月1日在香港請求外國或境外機構、組織、人員實施對香港或中國進行制裁、封鎖或採取其他敵對行動，違反國安法第29（4）條。控方以黎在《蘋果日報》的評論文章和網上訪談、接受美國傳媒訪問的言論及Twitter發言等作證據。

第二項控罪為串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全，指控黎去年7月1日至今年2月15日期間與陳梓華、Mark Herman Simon、李宇軒、「攬炒巴」劉祖廸及其他人一同串謀請求外國或境外機構、組織、人員，實施對香港特別行政區或中華人民共和國進行制裁、封鎖或採取其他敵對行動。

另一控罪是串謀妨礙司法公正，指黎智英去年7月某日至8月23日期間與李宇軒、陳梓華及其他人串謀意圖妨礙司法公正，而作出一項或一連串有妨礙司法公正傾向的行為，即在李宇軒被警方拘捕後，協助他離開香港。

案件編號：WKCC4341/20