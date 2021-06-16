立法會在建制派全面主導下，工務小組委員會今早極速通過多個政府撥款項目，包括斥資20.2億元重建西區已婚警務人員宿舍，有建制派更批評當局花10年才開展重建計劃是「蹉跎時間」。

工務小組主席謝偉銓在會上表示，小組於2020至2021年會期內，已審批43項撥款建議，連同今日會上通過的6項撥款建議，總撥款額達2,232億1,370萬元，當中工程項目總撥款額佔2,126億5,940萬元。

討論西區已婚警務人員宿舍重建計劃時，保安局副局長區志光表示，政府於2006年6月按工程計劃，將所有警察員佐級人員遷離西區已婚警務人員宿舍後，建築署和地政總署曾研究該地未來用途，其中建築署發現如拆卸該處建築物會影響當地護土牆，地政總署則覺得該幅土地仍存在建築物，該署不能接收，並認為由於地的位置和形狀問題，不適合用作出售用途，故在土地出售表中剔除。

之後由2008年至2012年，規劃署、建築署、政府產業署都曾就該用地研究和溝通，惟因該地限制和大小問題，一直「找不到可以解決嘅方案」。到2012至2016年，不同政府部門再用「不同方法」解決該地途和長遠發展，但4年來一直未能找到妥善解決方案，最終警務處和保安局重新考慮，並決定將該處用作重建警隊宿舍。

民建聯周浩鼎即批評當局用上10年才定出重建計劃，反映保安局以外多個政府部門「推來推去」、「蹉跎時間」，指若政府早6年前開始重建，「可能（宿舍）座嘢已經差唔多喺度，警務人員可入去住。」

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