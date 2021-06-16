【本報訊】網民去年5月在各區商場號召「母親節行街」，深夜演變成警民衝突，逾百人在旺角被捕。網媒「娛賓」女記者當晚在旺角洗衣街女廁採訪拍攝期間，疑遭警員跪頸及噴射胡椒噴霧，「噴完一支又一支」，一度休克及失禁，被控抗拒警員執行職務罪。主任裁判官嚴舜儀昨裁決指，被告拒絕應現場女警要求停下受查，又撥開女警，裁定罪名成立。女記者起初獲判緩刑，惟嚴官及後發現「擺烏龍」，改替被告索取社會服務令等報告，押後判刑。

辯方昨透露，被告何家欣（27歲）2016年被診斷躁鬱症，病情因本案惡化，證實她有心理創傷，感到焦慮，不斷回憶案發被捕經過，已經「suffer很大」，望法庭判處社會服務令。被告庭外稱，記者的職責是披露真相、報道事實，對於採訪期間被捕感到可笑，需時考慮會否提出上訴。

指法例規定不可緩刑

嚴官昨一度判刑指，被告不但令警員無法執行職務，更引起女廁外市民起哄，以當時社會環境而言，有一定潛在風險，判她入獄四星期、緩刑兩年。惟散庭不足一小時後，嚴官急召控辯雙方返回法庭，坦言「返內庭後諗一諗，出咗問題」，指法例規定相關控罪不可判處緩刑。

嚴官直言必須自我覆核，並謂：「我明白緩刑同即時監禁係好大落差，而呢個落差係我造成。」縱使她認為未必適合判處社會服務令，仍按辯方建議先替被告索取背景及社會服務令報告，押後至7月17日判刑，其間准被告保釋。

案發於去年5月11日凌晨，女警18366劉曦晨陪同兩名被捕女子到洗衣街公廁如廁，其間被告進入女廁欲採訪拍攝。嚴官指，被告當時紮半馬尾，戴上口罩並身穿反光衣，手持相機的動作亦遮蓋胸前懸掛記者證的位置，又拒絕回答女警提問。嚴官因此接納女警當時誤以為被告是男性的說法，認為女警有合理懷疑被告偷拍他人如廁。

嚴官認為，女警當時要求被告停下受查，實屬合理，且女警態度嚴謹，與被告保持一定距離，裁定女警當時屬正當執行職務。至於被告拒回應提問，又撥開女警雙手，則屬抗拒警員。嚴官直言，被告當時只要出示記者證便可，但她卻大叫「黑警喺廁所拉人」，引起廁所外市民起哄，欲藉此製造離開機會。

質疑證人同情被告瞞事實

在場被捕女子曾以辯方證人身份出庭作供，稱「一出聲」便肯定被告是女性。惟嚴官認為現場混亂，證人驚慌失措，且不排除她事後得知被告是記者，又聽到被告叫「救命」，對被告產生同情，有意無意隱瞞事實，故不接納她的證供。

案件編號：KCCC2829/20