即使立法會今時今日絕大部份係建制派議員，但勞福局長羅致光講嘢，仍然成日辣着議員，唔止一次俾建制派開拖鬧，但佢一於少理，好似噚日議員問政府，點解醫管局電腦系統冇因性罪行而要接受診治嘅統計數據，羅致光竟然答話強姦唔係病，所以系統冇呢個分類，所以冇統計數據，咁答自然又辣着議員，連一向對政府冇乜兩句嘅醫學界立法會議員陳沛然都反問，羅致光咁答係咪覺得自己好叻好威？

陳沛然︰咁答係咪好叻好威？

立法會噚日討論支援性暴力受害人，要求當局提供因性罪行而要接受診治、檢查、錄口供同法醫檢驗數字，但羅致光話問過食衞局同保安局都話冇呢方面統計，何君堯話，其實受害人一定會同醫生講，只要醫管局喺電腦系統入面加入「性侵犯」等keyword自然統計到，完全唔難喎！

一般嚟講，官員會答返去研究，但羅致光又點會咁答！佢話以佢理解，強姦唔係一個疾病，所以喺現時嘅系統裏頭，係冇所謂呢個分類工作，而議員所問係有關強姦或其他性暴力，唔屬於醫療分類，所以冇呢個資料。

陳沛然話佢提出相關質詢只係希望加強支援性暴力受害人，唔係要攻擊、為難某一個官員，但羅致光只係識捉字蝨，話議員問題係有關報稱強姦同非禮人士接受相關服務統計，所以冇數字，反問羅咁樣捉議員字蝨，「咁樣好叻好威？咁你咪好叻好威囉」。

李八方