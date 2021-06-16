【本報訊】新華社引述保安局長李家超表示，港版國安法實施近一年以來，警方國安處共拘捕109人，當中只有57%，即62人已被起訴。對於有人批評警方濫捕濫控，他聲稱是誣衊及歪曲事實，企圖誘導市民對警方產生誤解。

國安法生效至今拉109人

在香港國安法實施近一年之際，李家超接受新華社專訪。他表示，香港自國安法生效以來，警務處國安處已拘捕109人，其中62人已被起訴，涉及11宗案件。國安處舉報熱線開通至今，收到超過10萬條訊息，對當局進行風險研判和個案調查都有幫助。李家超又不點名指出，對於潛逃外地的犯罪分子，會終身追究他們的法律責任，即使逃到天涯海角也要拘捕。一旦被捕，他們不但要面對原本應承擔的法律責任，還會因涉嫌潛逃被加控罪行。

他又反駁「所謂香港警方濫捕濫控的誣衊」，指是故意歪曲事實，企圖誘導市民對警方產生誤解。執法工作都是嚴格依法進行，不會考慮被捕者背景及工作。並由律政司獨立負責起訴工作，不受其他方面干預。他又表示，國安法制止了香港的亂局，市民不用擔心因政見不同而被襲擊，不用擔心交通被非法癱瘓。

根據警方上月中的公佈，當時觸犯國安法的被捕人數共107人，其中57人被起訴。即過去一個月，被捕人數增加了兩人，多五人被起訴。

資料顯示，涉嫌觸犯國安法的被捕者，包括47名因參與立法會初選而被控「串謀顛覆國家政權」罪的民主派人士。而其他被捕者均被控「煽動分裂國家」及「勾結外國或境外勢力危害國家安全」罪。李家超在去年政府公佈實施國安法前夕，曾聲稱法例只針對極少數違法犯罪的人。