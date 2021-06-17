警方前年11月連日圍堵理工大學，其間大批市民在油尖旺一帶示威，企圖營救被困校園的抗爭者。有獸醫診所男護士被指深夜在公主道襲警，案件今日續審。被告出庭自辯指，事發當晚他替住在愛民邨的朋友照顧貓兒後，打算在公主道乘的士回家，詎料突遭防暴警衝前制服，再用胡椒噴霧直噴臉部，並以硬物毆打至頭破血流，令他一度失去意識及失禁。他強調當日沒有反抗，「冇還手，乜都冇」。

被告李君珩（32歲）被控於2019年11月18日在紅磡公主道近編號AA8978的燈柱襲擊正在執行職務的警員。

被告透露，他任職獸醫助理12年，近年來會自發餵飼及照顧流浪貓，惟由於他對貓毛敏感，故工作期間會戴上口罩，平日也會帶口罩傍身。

帶備生理鹽水紗布等為貓兒洗眼臉

事發當晚，朋友飼養的貓兒突然「口腫面腫」，致電向他求助，他遂帶同生理鹽水、紗布、棉花球和手套等，到朋友位於愛民邨的住所。他解釋，當日背的袋是平日幫助流浪貓所用，電筒是餵貓時用作照明，手套則用作保護自己。另外，由於當日天陰，故他亦帶備雨傘。

被告續指，由於當晚公主道十分擠塞，的士無法駛入愛民邨，他遂在窩打老道下車徒步前往。下車時他聞到刺鼻氣味，於是戴上口罩。當晚約11時，他到達朋友住所，用鹽水替貓兒沖洗眼臉，並作簡單檢查，約半小後見牠情況好轉，於是離開，打算步行到旺角乘的士回家。

惟他在公主道僅行了幾步，便聽到後方有人大聲呼喝謂：「唔好郁！」他轉身望去，卻遭強光直照雙眼，有女聲叫他舉高雙手。他將長傘掛在手臂後照辦，未料有人向前撲來，將他按在地上。

他感到有股力量壓在其肩胛骨及後腰，雙手被反鎖上索帶，僅能郁動頭部觀察，發現後方按著他的是防暴警。他正想了解情況之際，便感到臉部「有嘢噴落嚟，好似俾火燒咁痛」，繼而感到後腦被硬物襲擊，失去知覺。

控方指警不會公然以強光照被告

他醒來後意識模糊，發現自己坐在警車最後一排，褲子全濕且有尿味，懷疑自己曾經失禁。及後他被人拉下車，走了一段路後坐在街上，其間有人曾替他洗臉，他又感到後腦「有嘢不停流」。待他完全清醒時，已身處醫院病床上。

控方指，根據天文台紀錄，案發當日沒有下雨，而且被告離家時已是晚上，質疑所謂天陰只是藉口；被告不同意。控方又質疑，若被告轉身時遭人迎面撲來，他理應會向後跌，而非向前趴在地上。被告則指「當日情況真係太過混亂」，或有機會是自己失重心所致。當控方問及為何他被制服時，個人物品會四散一地，被告則謂不清楚。

控方又指，既然當時公主道佈滿車輛，警方豈會公然用強光照向被告，又用硬物襲擊他的後腦，反問被告：「你覺唔覺好荒謬？」被告表示不覺得，並透露自己曾嘗試尋找目擊人士或相關影片，但無功而還。

案件押後至6月23日結案陳詞。

【案件編號：KCCC826/20】

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