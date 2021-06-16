以色列和巴勒斯坦於上月爆發新一輪武裝衝突。美國總統拜登被批評介入調停的速度過於緩慢，外媒甚至有評論譴責高舉人權價值的美國，多年來在以巴問題上盡顯偽善的一面。近年接連在人權問題上與美國針鋒相對的中國，自然不會放過藉聲援巴勒斯坦奚落美國的機會。不過，以巴問題錯綜複雜，實際上任何持份者也難以倡議圓滿的解決方案。中國口頭上聲援巴人和擁護兩國方案的立場，其實並無甚麼新意可言。若然中國試圖進一步介入以巴局勢，恐怕同樣乏善足陳。

多年來，在以巴問題上批評美國的輿論比比皆是。其中一種抨擊的進路，是凸顯美國不時在人權問題上對獨裁國家口誅筆伐，甚至實施懲罰性的制裁，自己卻長年累月縱容以方欺壓巴人。中國在以巴問題上批評美國的論點，與部份西方學者和評論員觀點並無太大分別。平情而論，那些批評不無道理。

縱然拜登對以巴衝突的回應備受爭議，但他實有難言苦衷。以巴雙方積怨逾半個世紀，上任美國總統特朗普更破天荒承認耶路撒冷為以方的首都，還頒佈容許以方吞併巴人西岸領土的「新中東和平方案」（又被稱為「世紀交易方案」），激化了以巴矛盾。毫不誇張地說，以巴局勢升溫是特朗普留給拜登的燙手山芋。拜登上任至今尚未派出駐以大使，西方學者和評論員有兩種解讀，第一種認為是拜登有意為緊張不已的以巴局勢降溫，第二種認為拜登本來暫時無積極介入以巴局勢的打算。

上述兩種解讀並不矛盾。事實上，拜登在競選期間對特朗普的以巴政策有強烈的保留，並表明不會承認世紀交易方案。他上任後以行動證明有很多其他議題需優先處理，例如美中大國博弈、本土抗疫和刺激經濟復蘇、伊朗核談判等等，因此難以撥冗兼顧以巴衝突的老問題。更何況，以巴衝突的癥結涉及耶路撒冷主權誰屬的政教糾紛，這個問題一再被證明難有妥善的解決方案。

支持容許巴人獨立建國的「兩國方案」是美國多年來的共識，前總統克林頓在任期間更曾提議讓巴人擁有西岸逾九成的領土主權，但巴人的和談代表不滿未能擁有耶路撒冷主權，其後更有巴人發動恐襲令和談告吹。可是，殘酷的歷史進程顯示，克林頓版本的「兩國方案」已是相對能保障巴人權益的方案。巴人往後與以方的武裝衝突悉數敗陣，令其在現實政治的議價能力每下愈況。在以方和巴方均不願退讓的前提下，即使拜登耗費大量精力提倡新的「兩國方案」，最後徒勞無功的機會仍然甚高。

表面來看，中國就上月以巴新一輪衝突的取態並不像拜登那樣充滿包袱，但充其量能拿着美國的軟肋反諷對方。當然，中國在理論上可以強硬地站在巴人的立場，但代價是開罪跟它在軍事和科技上過從甚密的以色列，而且不一定能夠達成相關目標。

中國難以扭轉巴人內外交困

此外，中國未正視巴人政府內部也充斥權鬥和腐敗的問題。去年時任以色列總理內塔尼亞胡看似勢在必行落實吞併巴人在西岸領土的方案時，巴人要求廢除巴勒斯坦自治政府這個橡皮圖章組織的呼聲再次熾熱起來。巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯其後一度同意舉辦17年來首次巴人選舉，但早前牽強地以無法在耶路撒冷附近舉行選舉為由押後選舉，顯示出他害怕在選舉落敗喪失權位後所帶來的連鎖效應。另一方面，其主要競爭組織哈馬斯近年民望看似大幅攀升，但《經濟學人》和《外交》雜誌等外媒也曾發文披露它運用恐怖統治鎮壓異見的黑幕。有相當部份巴人對它心存芥蒂和不信任，也是不爭的事實。

基於上述各種問題，相信不論中國跟巴人哪一方的領袖打交道，也難以扭轉巴人內外交困的處境。

楊庭輝

香港國際問題研究所研究員