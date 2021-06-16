【本報訊】天水圍17歲少女早前感染N501Y變異病毒株，染疫源頭未明，其家中雪櫃一包泰國急凍鱷魚排骨包裝表面被驗出對病毒呈陽性，出售該產品的樓上燕窩莊，前晚宣佈回收產品及接受退貨。食安中心昨日黃昏公佈，抽取有關食品商逾百個相關鱷魚產品樣本，檢測後均呈陰性，顯示涉事產品在患者家中受污染機會較大，「樓上」可恢復售賣有關產品。

樓上燕窩莊前晚宣佈回收涉事急凍鱷魚排骨同一批次產品，並接受顧客將鱷魚產品退貨，惟未有透露涉事分店地址。顧客陳女士上月30日購買兩包鱷魚尾，其中一包已開封，昨特意到土瓜灣樓上分店退款。店員一度着她不用擔心，惟陳稱：「咁都係嗰段時間嘅貨物，我好驚呀，仲要之前拆埋個袋，今晚返到去要沖水洗雪櫃。」

樓上共有28間分店，其中天水圍天秀路8號天一商城分店，最接近17歲少女天盛苑住所。員工昨早10時返回打點，把店中一列雪櫃清空，再以長柄刷子清潔。有熟客指每次購物後，「會洗一洗、沖一沖才放入雪櫃。」上環分店職員亦戴上白色手套工作，顧客何小姐昨對樓上的鱷魚排骨病毒測試呈陽性，表示擔心。

樣本在患者家受污染機會大

直至昨日黃昏，食物安全中心指，已從有關食品商的倉庫及零售店，抽取103個相關鱷魚產品樣本進行病毒檢測，均呈陰性，認為涉事陽性急凍鱷魚排骨包裝樣本，於確診患者家中受污染機會較大，已通知有關食品商上述檢測結果，該食品商可恢復售賣有關產品。

港大感染及傳染病中心總監何栢良認為，要證明少女被包裝上病毒傳染，最少要符合四個條件，包括人及物的病毒基因排序要相同、凍肉包裝要比少女早出現病毒、同一批次其他產品包裝都驗出對病毒呈陽性，以及曾處理涉事產品的人在處理產品時出現過病徵。