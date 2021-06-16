【本報訊】深水灣昨發生海上事故，一名泳客暢泳期間，疑被快艇的螺旋槳擊中，手腳及前額多處受傷，惟涉事快艇不顧而去。傷者由熱心市民合力救上直立板送上岸，再送院救治，水警總區重案組正調查案件。

快艇不顧而去

昨午1時許，68歲姓李男泳客在深水灣往淺水灣方向游泳，游至深水灣對開300米海面時，疑被快艇螺旋槳擊中。消息稱事主與兩名友人在近麗海堤岸路對出海面游泳，有人游出防鯊網外。事主一度尖叫及求救，疑被一艘約三米長白色快艇螺旋槳擊中受傷。友人乍聞呼救聲，赫見肇事快艇隨即駛離現場，於是報案。

李被擊傷額頭及手腳，但仍然清醒。現場數名玩直立板的市民事發後協助通知救生員，其後合力將李救上直立板，帶回深水灣岸邊，再由救護車送往瑪麗醫院治理。案件列作有人意外受傷，並交由水警總區重案組跟進。

港九拯溺員工會證實，深水灣救傷站的救生員接獲求助，立即帶同抬床及救急用品趕往救援，傷者送院時清醒。工會呼籲市民，盡量避免在安全游泳區外游泳，海上太多船隻，易生意外。過往泳客遭螺旋槳擊中意外時有發生，去年6月19日，64歲姓黃男子同樣在深水灣海面游泳期間，疑遭駛經的遊艇撞倒，被螺旋槳打中，背部慘被劏開、頸骨疑折斷慘死，船家涉危害他人海上安全被捕。