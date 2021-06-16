【本報訊】市民前年10月在各區抗議政府強推蒙面法，一對情侶在法例生效當日凌晨在黃大仙被發現藏有雷射筆，遭控以在公眾地方管有攻擊性武器罪，案件昨續審。女被告自辯稱雷射筆屬於男友，當晚是她主動提議交換背囊，代男友收藏雷射筆，以釋男友疑慮，未幾二人遇警截查並遭帶返警署。女被告聲言為保護男友，加上沒見過男友使用雷射筆，遂在書面供詞訛稱雷射筆是另一不知名示威者交給她，「當時淨係諗住男友」。

提議交換背囊釋男方疑慮

裁判官梁嘉琪昨裁定案件表證成立。女被告曾善雯（21歲）供稱，前年10月4日晚上與男友、即另一被告葉志豪（21歲）逛街。翌日凌晨回家途中，葉透露身上有一支雷射筆，問她如何是好。曾謂：「唔驚喇，我覺得冇嘢，我哋冇做虧心事。」她並提議交換背囊。

控方問為何葉提及雷射筆時，她便提議交換背囊，質疑：「你男朋友擔心俾人拉，所以同意將咁惹人嫌疑嘅物品畀你？」曾稱當時沒細想，只打算釋除男友擔憂。主控又問曾為何要虛構從示威者手上接過雷射筆一事，質疑她為達目的忽略事實，「隨便亂講」；曾表示當時只想到這樣解釋，並感害怕，只想盡快回家，故沒細想書面口供內容。

葉則不自辯，但傳召中學同學出庭作供，稱見過葉使用雷射筆，例如照射吸食電子煙噴出的煙霧、行夜山時「照吓路，照吓天」等。案件下月22日結案陳詞。

案件編號：KCCC3131/20