繼香港之後，澳門昨也宣佈駐台灣代表機構將於本周六起暫停運作，並稱辦事處人員向台方申請續期但一直未獲批，「在台辦事處不得已暫停運作」，同時指駐台灣代表機構是「基於兩岸雙方均認同九二共識的共同政治基礎」而設。台灣陸委會昨晚嚴厲反駁此說，澄清當年未觸及九二共識等政治議題，澳門當局在混淆視聽。

澳門昨日聲明指，雙方2011年基於九二共識互設辦事機構，又指澳門在台辦事處人員近期續證和新輪換人員赴台申請，一直未獲台灣批准，「在台辦事處不得已暫停運作」，但已設立熱線協助在台澳門人；同時指澳門一如既往按照基本法、一中原則、中央政府的原則，來處理澳台關係相關事宜。

台斥提九二共識混淆視聽

陸委會則在聲明回應，對澳門單方決定感遺憾，強調台灣駐澳門辦事處將持續運作。陸委會其後再於晚間強硬回應，稱當年未觸及九二等政治議題，澳門是在混淆視聽，提到「2019年1月起澳府對我方派駐澳門辦事處人員設置不合理的政治要求……違反2011年雙方換文內容」，同時批評澳門強加政治條件在先，卻指摘台灣阻擾其在台辦事處運作，表達強烈抗議。

陸委會所指的「強加政治條件」及「不合理的政治要求」，普遍被認為是澳門要求台灣駐澳人員簽署「一中承諾書」。

香港政府上月18日也用相似辭令批評台灣政府，並即日起暫停營運駐台北經濟貿易文化辦事處。澳門大學政府與行政學系副教授余永逸表示，香港及澳門兩地的做法反映北京已經主導兩個特區行事，它們只能聽從。

中央社 / 陸委會