【本報訊】國家核安全局推算台山核電站六萬多支燃料棒中有五支破損，香港核學會主席陸炳林指出，當局用放射性比活度計算有多少支燃料棒破損，有關數字只是一個估算：他估計參與管理的法國核電企業法馬通向美國求助，可能就是需要更多數據，分析燃料棒破損情況。

陸炳林表示，當局用放射性比活度計算有多少支燃料棒破損，有關數字是一個估算，「呢個計算係咪可以計到有幾多支（破損）呢？呢個我就應該唔係好識計，可能要真係專家嚟計」。

「倘受控料年半後才更換」

陸稱現階段難評估破損會否擴大，「如果佢能夠控制住，我相信佢都會盡量等到18個月後先換（燃料棒）」。

他估計，法馬通就台山核電站情況向美國求助，可能就是需要更多數據，分析燃料棒破損情況，「佢要通知美國幫手，可能有啲數據計算有幾多支（燃料棒）損壞，可能數據或資料喺美國嘅資料庫，咁可能法馬通要問美國」。今次台山核電站燃料棒的破損比例小於0.01%，屬於低水平，估計核電站仍會維持原有功率運作，除非日後系統壓力或溫度超出臨界點，才會降低功率。

保安局局長李家超昨回見傳媒時未能提供進一步資訊，僅重複前日言論，表示從國家核安全局獲悉，台山核電站目前處於安全狀態，確定沒有向環境產生任何放射性洩漏。他又稱，核安全監管一切按照合乎國家和國際標準測量，有關資料如涉及需要通報，會按標準通報。