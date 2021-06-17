第3屆香港出版雙年獎公佈得獎名單， 由香港觀鳥會編寫、萬里機構出版的《香港觀鳥全圖鑑》奪得「最佳出版大獎」。至於年初出版時被指內容偏頗、由團結香港基金牽頭編撰的《香港志．總述 大事記》奪得「市場策劃獎」，有評審指該書得獎是「實至名歸」，指香港人現在有需要知道自身地方的歷史。

《香港觀鳥全圖鑑》奪出版大獎 評審：出類拔萃

今屆共有87個得獎作品，當中「最佳出版大獎」由香港觀鳥會編寫、萬里機構出版的《香港觀鳥全圖鑑》奪得，評審指從此書看出作者、出版社及編輯對出版此書的熱情、對工具書的尊敬和對讀者的關心。

評審亦讚揚書籍資訊量豐富、圖片質量高、文字簡潔，指整套書是出類拔萃之作，又形容其為「非常香港化」的一本書，能幫助大眾了解大自然，推廣另類本地旅遊。

團結香港基金編撰《香港志》 曾被形容歪曲歷史

至於《香港志．總述 大事記》同時奪得「市場策劃獎」及社會科學類別「出版獎」，該書由團結香港基金成立的香港地方志中心所撰寫，名譽贊助人為特首林鄭月娥及中聯辦主任駱惠寧。「市場策劃獎」評審之一、台灣遠流出版社董事長王榮文讚揚該中心運用大量資源、且以年計的時間製作此書，又指香港人現在需要知道自身歷史，認為此書得獎是「實至名歸」。

《香港志》年初出版時被歷史學者余杰批評，書中不少歷史事件的敍述有誤導讀者之嫌，例如將六四事件弱化成「政治風波」，又指該書不敢將六七暴動與北京扯上關係，亦隱瞞暴徒殘害林彬，形容是「歪曲歷史、顛倒黑白的爛書」。

時事評論員程翔亦曾指，該書「絕對失實，絕對偏頗」。

《囉囉嗦嗦》奪書籍設計獎 封面參考九龍皇帝風格

設計師又一山人所著的《囉囉嗦嗦—又一山人 六十年 想過 寫過 聽過 說過的》則奪得「書籍設計獎」。評審之一、著名設計師靳埭強讚賞作者又一山人很有天份，是廣告至平面設計等各方面都屬頂尖大師。他指該書封面參考九龍皇帝曾灶財的風格，底面均「密密麻麻」，內頁設計亦變化多端，表達到創意人的風格。

靳又指，另一本書《字型城市—香港造字匠》設計亦非常豐富，得分與《囉囉嗦嗦》非常接近，「差啲雙冠軍」。

另外，陳伊敏撰寫、莊櫻妮所編的《看見生命的火花》則奪「優秀編輯獎」。獎項籌委會主席李家駒指，受疫情及社會事件影響，近2年出版量減少，但參選作品依然出色。他指頒獎禮將於7月14日書展開幕當日舉行，希望疫情繼續穩定，讓讀者今年可順利參與書展。

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