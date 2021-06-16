【本報訊】政府上月底公佈有條件豁免多個受金融監管機構（金管局等）涵蓋管理、已接種疫苗的商界高層抵港時接受21日強制檢疫的安排。

財庫局稱需時處理申請

惟彭博昨引述消息報道，因憂慮本地輸入個案攀升，計劃疑推出不足三周即叫停，有行政人員擬申請本月出差抵港，但被建議推遲行程。財經事務及庫務局發言人回覆稱，該局正檢視已接獲的申請詳情，預計需時處理，計劃並無暫停。

財庫局發言人表示，因應最新本地及全球疫情，該局預計需時處理申請，以確保相關防控措施，減低輸入個案風險。據了解，未知是否因計劃推出時較緊迫，當局確實正與各監管部門研究政策執行細節，但計劃仍然進行，現階段已接逾百份申請，數量不少。

彭博則引述知情人士指，有銀行管理層申請6月出差抵港後豁免檢疫，但獲建議推遲行程，當局沒有指示申請何時完成處理。報道亦引述消息稱，當局仍在梳理政策細節，包括要求申請人提交更詳盡行程，暫未有任何公司高層的豁免申請獲批。

全球各主要金融中心均力爭提高群體免疫，以恢復商務出行。港府5月底公佈新措施，已接種兩劑疫苗的企業高層可申請豁免抵港後長達21日強制檢疫，各金融機構每月可獲四個申請名額，包括兩名出差後返港及兩名由外地訪港高層。豁免名單包括受金管局、證監會、保監局監管的機構，持牌法團或保險經紀公司等。