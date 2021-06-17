市民前年9.29在港島發起「全球反極權遊行」，演變激烈警民衝突，其間出版社女經理在金鐘示威前線與他人組傘陣時被捕。女經理早前承認暴動罪，還柙至今日判刑。區域法院暫委法官周燕珠指，被告被捕時穿著全副裝備，顯然事前有準備，而現場有人向警方投擲汽油彈及磚頭，可造成人命傷亡或財物損毀。惟周官同意，事件中沒警員受傷或財物損毀，而被告一早已表明會認罪，最終判她入獄2年8個月。

被告黎曉曈（30歲）早前承認前年9月29日在金鐘道參與暴動。黎另被控管有一支雷射筆，控方最終不予起訴。

官一度誤判監禁3年終減刑4個月 親友聞判歡呼謂：好開心呀

案件上午判刑時，周官因計算錯誤，將扣減後的總刑期誤判為3年，需要下午再開庭處理。當旁聽席親友及後得悉正確刑期為2年8個月後，不禁擁抱及歡呼，並謂：「好開心呀！」

暫委法官周燕珠判刑時指，當日遊行未經警方批准，警方早在銅鑼灣起點已發出警告，但示威者沒理會，仍出發遊行往政總，並在金鐘一帶向警方防線投擲磚頭及汽油彈。而投擲汽油彈需要事前準備，包括製造汽油彈的知識及技術。

周官續指，案發時被告站在示威者前排，並以面罩及頭盔遮蓋面容，以逃避警方追捕。而被告被捕時戴著防毒面具、頭盔、眼罩等裝備，顯然事前已有準備，以頭盔保護頭部，並以防毒面具及眼罩阻擋催淚煙霧。因此，周官不同意辯方所指，暴動是突然爆發而非預先規劃。

周官引述案例指，處理暴動罪判刑時，主要並非考慮被告的個人行為，而是事件背景及示威者的集體行為。涉案金鐘道是本港的主要道路，附近有大量商廈、商場及酒店，案發時逾500人在場聚集，以暴力及挑釁手段破壞秩序，當中汽油彈是極端危險的致命武器，可造成人命傷亡或財物損毀。示威者亦使用雷射筆射向警員眼睛，企圖令他們無法執勤。

以入獄4年9個月為量刑起點

周官同意，事件中沒警員受傷或財物損毀，案發後被告已深切反省，明白將要面對長時間監禁。惟周官強調，判刑必須反映法庭保障公眾安全及秩序的決心，遂以監禁4年9個月為量刑起點。基於被告認罪，扣減至3年2個月，再念及她積極參與義工活動，額外酌情扣減6個月，最終總刑期為2年8個月。

辯方早前求情指，被告是家中獨女，其母於2018年因子宮頸癌接受移除子宮手術。來自父母、朋友、前老師及前僱主的多封求情信均強調被告有良好品格，如今悔恨無法好好照顧父母。辯方又指，雖然被告當日身處示威者前排，但無證據顯示她曾作煽動或暴力行為。

案情指當日遊行未經警方批准，約兩萬人從銅鑼灣遊行往政總後，有示威者以交通圓筒及圍欄堵路，佔據夏慤道天橋，亦有人向政總擲磚頭及汽油彈。下午約5時，示威者再向警方擲汽油彈，被告則站在示威者前排，與其他人組成傘陣對抗。未幾被告在太古廣場附近被捕，並被搜出頭盔、濾罐、隔熱手套及護目鏡等物品。

【案件編號：DCCC294/20】

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）