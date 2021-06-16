良好氛圍是如何營造的？大概就是距離事實越來越遠的豪言壯語，或掩飾重點的顧左右而言他。

中共百年黨慶在即，普天之下、宇宙天際，莫非隆重慶典。神舟飛船適時載人升空揮舞旗幟，地下煤氣管爆炸黨總書記習近平也要特別提示「為建黨百年營造良好氛圍」；在香港，愛國者天天有活動，「百年大黨國際學術研討會」舉行，既云「學術」，又「國際」，更強調是一個講英語的場合，目的在向國際友人宣示豐功偉績。林鄭月娥致辭開口，謊言說一萬次就變真理的大道上，又邁進一步。

林鄭重提香港當年度過亞洲金融危機與沙士，得中央於危難時施以援手。真的嗎？前特首董建華曾說過，當年中央因貫徹「一國兩制」，表明香港的金融危機由自己解決；香港人都知道，當年政府入市真金白銀與大鱷對打，用的是香港儲備，數目分明亦公開。若林鄭有甚麼歷史秘辛，請提供具體證據，「國際學術會議」上不宜信口開河。

百年黨慶要營造良好氛圍，中國駐英大使館也盡一分力，回應G7峯會聲明謂：「在英國殖民統治一百五十多年間，香港居民一直是港英政府壓迫的對象，沒有任何人權民主可言。」外交戰狼國際輿論攻勢不甘示弱，企圖把積非成是的慣技灌輸到外國友人的腦袋。

如果香港居民一直是港英政府壓迫對象，為何戰後到解放後，內地民眾「大逃港」，數以百萬人攀山蹈海來香港接受壓迫？上海的資本家們又為何匆忙轉移紡織廠與資金財富到香港，擁抱港英殖民政府的壓迫？

如果香港一直沒有任何人權，為何流散的內地教會來到香港傳教？為何愛國大儒選擇逃難到香港辦學傳承中華文化？為何內地知識分子紛紛逃到香港辦報？宗教自由、學術自由、新聞自由，是不是人權一部份？

如果共產黨難忍可惡的殖民管治者壓迫香港，為何1949年大獲全勝揮軍南下時，不乘勢解放香港，救香港人於水深火熱之中？而中共提出對香港「長期打算、充份利用」之方針，豈非坐視不理、助紂為虐，罪加一等？

到改革開放時，港英政府已把香港壓迫得變成一隻生金蛋的鵝，投資內地的錢，七、八成來自香港，連同改革開放甘之如飴的人才與技術回流內地貢獻發展，如果這是百多年來壓迫的血淚，應該是人類歷史上最大的一塊人血饅頭。

如果百多年來香港人一直受壓迫，那麼回歸前香港人排長龍大打出手，爭取最後機會歸化英籍，捨不得英籍身份，想必是香港人的奴隸心態無可救藥。

由香港特首到外交戰狼，赤裸謊言，沒能營造一個良好氛圍，只能製造一個自我感覺良好的氛圍。趁黨慶研讀一下黨史，你會明白，這是中共老祖宗的成功方程式。

零八年為奧運掩飾毒奶粉事件

方程式之一，是建黨過程中，「階級鬥爭」之活學活用。當年中共割據，較同時代之軍閥優勝，皆因有馬列主義意識形態作武裝，善用階級鬥爭概念，將群眾分階級再煽動，團結一大片，攻擊鬥爭一小片。其二是把馬克思主義「中國化」，拋棄國際主義理想，不再強調全世界工人站起來，轉而強調民族情懷，當年以抗日團結人心，今天則念誦民族偉大復興，強調外敵窺伺危機四伏，喚起愛國熱情。

外交戰狼今天則企圖在國際輿論層面，把階級鬥爭糅合各國各地民族主義，挑起殖民主義的傷痛，把鬥爭全球化。過程中，以情感動員，理據少講，致令戰狼語言失控氾濫，自信奇觀現於人前。

百年黨慶之際，「營造良好氛圍」之說又令人想起零八年北京奧運的故事。黨國辦喜事，猶如主人家大排筵席觥籌交錯時，不吉利事情要詐作不知廢話少講。當年毒奶粉事件因此掩飾數月待奧運過後才處理，數以十萬計嬰兒受害，今天大慶前夕，又傳台山核電站有險情，輾轉由外國傳媒爆料，中國官方公佈則語焉不詳。只願歷史不再重演，只屬虛驚一場。

區家麟