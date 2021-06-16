【本報訊】一名八旬老翁月初接種第一針科興疫苗後翌日中風，一度需靠呼吸機協助呼吸，現時留醫深切治療部，情況危殆。家屬認為政府的疫苗保障基金屬小恩小惠，應將有關款項用作前期研究，了解長者是否適合接種疫苗，「拎到（基金）又點？如果林鄭父母健在，我畀45萬佢哋打一針，睇下佢制唔制呀！」

打科興翌日中風

涉事83歲姓鄧老翁長居廣東，因疫情關係早前回港避疫，覺得確診人數逐漸減少，希望接種疫苗後回鄉。外孫張先生表示，老翁雖有高血壓、高膽固醇及痛風問題，但平日不煙不酒，尚算健康，家人擔心接種疫苗出事，曾阻止反對，惟老翁自行向醫生查詢，對方指沒有問題，家人上周二（8日）只好陪他到將軍澳某私人診所接種第一針科興疫苗。

老翁接種疫苗後沒有異樣，翌日在家中暈倒，昏迷不醒，其後由救護車送往將軍澳醫院急救，再轉送廣華醫院，證實中風。張先生引述醫生稱，外公左邊大腦「塞晒」，需即時做手術，但病情連日來反覆，多個器官衰竭，更一度需以呼吸機及注射強心針維持生命，現時留醫深切治療部。

張先生質疑政府不會就事件嚴肅跟進，呼籲市民接種疫苗時需詳細考慮，又表示保障基金的賠償是小恩小惠，「其實無意思，拎到又點？如果林鄭父母健在，佢哋打一針，我畀45萬，睇吓佢制唔制呀！不如拎啲錢去做前期工作，做吓research，睇下老人家適唔適宜打仲好啦。」

衞生署表示翻查紀錄，病人情況及相關資料，與一宗由醫管局報告的疫苗異常事件個案相類似，有關報告並沒有提供臨床證據顯示該事件與疫苗接種有潛在關聯，正向醫管局獲取相關資料，以作因果關係評估。