【本報訊】特首林鄭月娥2017年上任後即提出成立公務員學院，並最快今年底在北角政府合署設立臨時公務員學院，有系統及具規模加強公務員對國家事務和香港特區憲制秩序的認識，確保公務員隊伍是治港的愛國者。《星島日報》昨引述消息指，警務處副處長（管理）郭蔭庶傳有機會在明年4月年屆57歲退休後出任公務員學院院長。

赴聯合國回應警暴無提8.31

現年56歲的郭蔭庶加入警隊前曾任職入境處和民航處，1990年加入警隊，任職督察，先後在警隊多個崗位工作，包括警區刑事偵緝、總區情報組、有組織罪案及三合會調查科、警察學院等，2019年3月接任副處長（管理）一職。他亦曾在內地及海外多所知名學院受訓，其中在英國皇家國防學院進修期間，從45個國家90名成員中脫穎而出，獲得「AFCEA戰略領導力獎」，《星島》形容他「自身取經借鏡相信亦有利於本地培訓工作」。

郭去年3月以「中國代表」身份，出席聯合國人權理事會會議，回應對警暴的指控，聲稱香港警隊是唯一隊伍直接對抗以暴力手段逼政府回應訴求的人，因而被有組織地抹黑及污名化。他又指稱香港「被暴徒綁架」，市民面對恐怖威脅，「暴徒」宣稱為崇高的理想，即使違法，行為亦是正當。整個發言，對7.21及8.31等警暴隻字不提。

郭早前接受彭博訪問談及國安法時稱，市民不要以身試法，認為健康的態度是如何能成為一個盡責的公民，為社會的整體和諧及治安作出貢獻，而非測試可以將底線推得多遠，至幾乎觸碰紅線。

警方回應查詢稱，不評論個別媒體報道。公務員事務局接受查詢時對傳聞不置可否，僅稱公務員學院需由合適人選領導，當局會訂定適當安排。