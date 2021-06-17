律政司司長鄭若驊丈夫潘樂陶擔任主席的安樂工程集團，繼其負責供應和安裝的警察東九龍總區總部升降機，在月初因訊號問題急煞，導致3名輔警被困，其中1名女輔警受傷送院後，同樣其負責設計、供應及安裝車輛檢驗設備及排程控制系統的運輸署青衣車輛檢驗綜合大樓，電腦系統懷疑被入侵，恐外洩車主私隱。運輸署晚上自行公佈事故，指預約系統需停運；而因系統包含未來數星期已預約檢驗的車主資料，包括車牌、姓名及其電話，故呼籲車主留意來歷不明電話。

已預約驗車服務如常 預約系統停運

運輸署周四（17日）晚上公佈，當日早上發現於上月尾啟用、位於青衣西草灣的運輸署車輛檢驗綜合大樓的電腦系統出現問題，經機電工程署檢查後發現有關系統設定懷疑被入侵，導致系統未能正常登入，該電腦系統已經即時暫停運作。

署方指，已預約的車輛檢驗會維持正常服務，惟運輸署車輛檢驗綜合大樓、土瓜灣驗車中心、各指定車輛測試中心及網上的車輛檢驗預約系統需要暫停運作。署方續指，目前正與機電署密切跟進上述系統的維修工作，並會盡早恢復車輛檢驗預約服務。

遭外洩資料 包括電話車牌

運輸署又表示，由於懷疑被入侵的系統包括未來3至4星期已預約檢驗的資料，當中包括車牌號碼、車輛底盤號碼、車主名稱及其聯絡電話，故呼籲有關車主或其代理人留意來歷不明的電話。

署方發言人指，他們高度重視是次事件，並對事件為市民帶來不便表示抱歉。運輸署已就事件向警方、政府資訊科技總監辦公室及個人資料私隱專員公署報告，亦會全面配合所有調查工作。

鄭若驊丈夫公司負責設計供應安裝

翻查資料，新建的運輸署車輛檢驗綜合大樓，是由律政司司長鄭若驊丈夫潘樂陶擔任主席的安樂工程集團，負責設計、供應、安裝、測試和整合相關的車輛檢驗設備及排程控制系統。

安樂工程在車輛檢驗大樓啟用後曾發稿，指大樓內的自動驗車線由該公司提供的綜合控制系統管理，能將車輛移動至指定位置進行驗車程序，又指「所有檢驗設備能實時提供數碼化結果，有助減少檢驗時間，並提高效率」。

安樂工程月初已爆出一宗事故，啟用僅半年的警察東九龍總區總部的升降機因訊號問題而急煞，導致3名輔警被困，其中1名女輔警受傷送院；當中負責供應和安裝升降機的正是安樂工程。

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