曾被形容為港超聯「壞孩子」的27歲足球員、前港隊前鋒卓耀國，近一年牽涉多宗淋油追債刑毀案，案件提堂後他曾缺席法庭聆訊而被通緝。卓早前就兩案承認共三項刑事毀壞罪，今於觀塘法院接受判刑。主任裁判官錢禮判處他接受12個月感化令，庭上披露被告要遵守數項感化條件，包括參與戒毒輔導及治療、接受尿液樣本測試，及禁止接觸危險藥物。

辯方大律師求情透露，27歲被告卓耀國（Tommy）來自破碎家庭，父母離異，他與祖父祖母關係良好，二人向法庭承諾日後會監督卓的行為。辯方續指，球會及經理人與被告有口頭協議，承諾日後會繼續聘用被告。

港首人加盟瑞士球隊 不敵疫情曾轉任運輸

辯方早前求情指，被告與母親早已失聯，父親亦已另組家庭。被告與年逾80歲的祖父母同住，擔起照顧兩老的責任。被告是本港首位加盟瑞士球隊的香港球員，原本月入4萬港元，惟因疫情影響，案發前10個月零收入。被告曾改任運輸工作，但收入不穩定，在經濟壓力下，經朋友介紹淪為追數佬，每單工作可賺取200至300元酬勞。

案情指，被告於今年1月16日、26日及30日於將軍澳康盛花園、健明邨明宙樓及健華樓三個單位潑紅油，並在外牆貼上催款通知。警方其後翻看閉路電視發現被告，拘捕及搜屋後找到他犯案時穿着的衣物，被告在警誡下承認犯案。

【案件編號：KTCC439、834/21】

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