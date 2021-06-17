油尖旺區小學德信學校校長郭超群因「未能履行校長職務」，於本周二（15日）起休假。該校家長教師會剛向全校家長公告，指今午獲校監通知， 「今天收到郭校長的病假申請，他需要休假大約6至8星期」，校監並請PTA（家長教師會）將此訊息轉達給家長，指自己亦會通知學校其他持份者。

校方仍未正式發通告

二年級家長張先生向《蘋果》透露，學校仍未正式發出通告，只由家長教師會轉告全校家長，校長郭超群因病須休假大約6至8星期。

校監何炳德於本周二（15日）向家長所發通告，提到校長郭超群因「未能履行校長職務」即日起休假。法團校董會已安排副校長李美鶯署任校長職務，跟進校務事宜。通告並未提及休假原因。連日各傳媒追問，校方亦未有提及郭超群因任何私人，包括健康理由須即時休假。

家長料與政治無關

郭超群歷年曾屢辦校內六四祈禱會，今次突然在小一叩門收生時刻休假，亦惹來揣測。有小三家長陳太稱，自從2019年起已不再在學校見到有「六四」展板；而據她從其他家長了解，郭超群在早上與家長聚會，亦表明會推行國安教育，指立場中立，因此相信「突然休假」無關政治問題。至於郭校長是否因健康理由休假，她稱其子在校監公佈訊息前當日，早上仍見郭校長如常活動，因此收到「休假」消息亦感愕然。

《蘋果》已向校方查詢，正待回覆。

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