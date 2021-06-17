當「可持續」概念延伸至日常消費，消費者又如何選擇？消委會今發表最新一份消費行為追蹤報告，發現近60%的消費者均會優先支持可持續消費，甚至有超過85%市民願意支付額外費用，購買可持續方式生產的產品。不過，近65%市民認為可持續產品資訊並不足夠，亦有超過60%市民認為，因回收設施不足難以做到廢物分類。消委會建議政府應增加回收點，亦要提供誘因讓市民參與回收，又認為可持續消費市場屬「一大商機」，建議企業提供足夠產品資訊，令市民信服。

僅28%認為消費行為對環境有影響

消委會於2015年曾就促進可持續消費進行研究，今再發表新一份研究報告，對比5年間消費者對「可持續消費」態度和行為的變化。消委會於去年6月至9月期間，分別以電話訪問、街頭訪問及小組聚焦討論，邀請1,542位15至64歲的受訪者參與研究，並將兩種訪問的數據，各自依據2016年中期人口統計加權調整再合併分析。研究結果分為兩個主要可持續消費指數，分別為消費者的認知和態度，以及行為和意願。

研究發現，近60%消費者會優先向愛護環境的企業購買產品和服務，不過相對5年前，消費者對「可持續消費」概念的了解有所下降，由23%下降至18%，認為在日常生活中甚少聽到相關字眼，亦認為自己的消費行為對環境的影響不大，認為有「非常大影響或有些影響」的比例，由39%下降至28%。有超過三分二、即近70%的受訪者認為，假如政府採取更多行動、得到更多資訊，以及零售商或服務供應商加強行動，將會令他們自身採取更積極的行動。

逾半關注產品是否過度包裝

在產品訊息方面，超過70%消費者關注產品於使用過程中的污染，由2015年的67%上升至71%，其次為生產過使中的污染。此外，近70%亦關注產品的耐用程度。相比2015年，有更多市民關注產品是否過度包裝，由2015年的44%大幅上升至55%。

在節能方面，85%受訪者認同節約能源，亦有80%認為廢物回收對環境有好處。然而，當被問到是否容易做到時，認同度大幅下跌，分別只有67%和55%。超過60%市民認為回收設施不足及地點太遠，近60%則指嫌麻煩。

而在購買行為方面，超過85%市民均願意支付額外費用購買可持續消費產品，願意多付5%和10%的更各佔33%，大多市民傾向購買附有一級能源標籤的電器（88%）、貼有環保標籤的產品（80%）、聲稱慳水的產品（76%）等。至於市民不常選購的原因，則因沒有足夠資訊（64%）、太昂貴（44%）和不容易獲得（45%），亦有超過3成半的受訪者應為，市面上的可持續產品並不足夠。

消委會：可設24小時回收站方便市民

消委會提出多項建議，包括加強公眾教育、成立支援及資訊平台，以讓消費者了解更多可持續消費概念。政府亦應增加更多誘因，讓公眾參與回收，並制定政策限制塑膠等物料使用。消委會主席林定國指，現時市民缺乏足夠回收資訊，「例如啲回收點方唔方便呢？我回收完又好似無乜用」。

總幹事黃鳳嫺亦指，政府回收政策，由以往的「三色桶」發展至現時的資源藍圖，方向實屬正確，但可以做得更多，「例如淨係分膠樽、唔膠樽，無分幾多號膠，其實個教育上都唔係好夠」，亦認為可開放一些24小時的回收站，方便市民。她亦指，香港的垃圾徵費比起國際社會仍然「大落後」，希望各界持份者可配合，「放低一啲以往嘅堅持」才能成事。

籲市民「攞多少少動力」

在企業方面，黃鳳嫺認為可持續消費是「一大商機」，「有啲商家會覺得同平時消費係同一個市場，其實完全係另一個市場，只係睇下你有幾滿足到消費者」。她續指，商店中的「擺位」亦是一大重點，「你如果要喺一間超市搵可持續產品，行勻成間都唔會見到」，建議店舖可設置專櫃，方便市民選購。林定國則認為，商家要以充足產品資訊說服消費者：「個價錢有分別，係咪真係畀得值得呢？你講到好環保，但貨品上嘅資料反唔反映到？又信唔信得過，令我覺得畀多一分一毫係值得？」

而消費者方面，林定國指，要實行可持續消費或會「知易行難」，「攞多少少動力出嚟，要將自己相信嘅信念付諸行動」，亦可多留意消委會《選擇》月刊中的產品資訊。

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