警方國安處今（17日）再大舉搜查《蘋果日報》，並以涉嫌違反《國安法》拘5名高層。國家安全處高級警司李桂華在記者會稱「員工要小心啲，不要再犯此罪行，因為此罪行是相當嚴重」，市民如轉發有關文章是否犯《國安法》，李稱要確定有否此行為及其意圖，建議市民「不要招惹嫌疑」。保安局局長李家超則提醒市民，切勿與危害國家安全的罪犯「同流合污」，稱應與罪犯「切割」，否則將付出沉重代價，後悔莫及。

民權觀察指，警方行動再度印證《國安法》執法模糊，又指呼籲市民與《蘋果》切割，同樣令人難以理解，「乜嘢叫切割先？咁而家日常出嘅報紙都有得賣，係一個正常商品，市民買呢啲商品，唔通又係違法？如果連買份報紙都違法，好匪夷所思」。

市民轉發涉案文章違法？李桂華：要確定意圖

今早國安處大舉搜查《蘋果》大樓，警方聲稱《蘋果》大樓是「犯罪現場」，國家安全處高級警司李桂華呼籲「員工要小心啲，不要再犯此罪行，因為此罪行是相當嚴重」；至於市民如轉發涉案文章是否犯《國安法》及會否被捕，李指要確定有否此行為及其意圖，建議市民「不要招惹嫌疑」。

隨後保安局局長李家超於記者會上，「提醒」市民「切勿與危害國家安全嘅罪犯同流合污，同呢啲罪犯為伍，會付出沉重代價，應該與罪犯切割，以免後悔莫及」，但拒絕披露涉案文章詳情及內容。

民權觀察：市民購正常商品違法匪夷所思

民權觀察成員沈偉男指出，法律一直強調清楚，令大眾明白為何違法，但警方行動再度印證《國安法》執法模糊，「佢指控某啲文章涉及違反《國安法》，到底係邊啲文章？既然都已經有證據喺手，點解唔喺拘捕嘅時候清楚地陳述返？」

他又指，李家超呼籲市民與《蘋果》切割，同樣令人難以理解，「乜嘢叫切割先？咁而家日常出嘅報紙都有得賣，係一個正常商品，市民買呢啲商品，唔通又係違法？如果連買份報紙都違法，好匪夷所思」。

沈偉男批評，當局想引起震懾效果，令市民處於驚慌之中、瀰漫「唔知乜嘢情況下中《國安法》的恐懼」，與過往法律的認知不同。

呂秉權：擴大《國安法》令商戶受訪者自危

浸大新聞系高級講師呂秉權形容當局的警告是「擴大化」，「一般大家會諗，係涉及邊一類人士；但而家好似警告晒所有一般員工、記者、被訪者，商戶聽到都會擔心。」

他認為當局應用「無罪假定」原則處理事件，而非將《國安法》擴大化，「係有一部份文章被指違反國安問題，但佢仲有大部份嘅運作同文章係無關國安，例如副刊、其他港聞，應該要區別處理，唔應該一竹篙打晒成間報館」。

他比喻當局猶如治療癌細胞，非但沒有局部標靶處理，反而將全身細胞殺死，是毀滅式做法。

稱為新聞自由劃紅線 似足內地

去年8月，蘋果日報大樓亦曾被警方搜查，呂秉權認為兩者本質不同，是次是針對有文章觸犯《國安法》，清楚令人知道新聞與言論自由存在紅線，可以以言入罪，與內地情況相似。

呂秉權又指，警方有權力撿走電腦主機等新聞材料作為證據，但令新聞工作者感到相當擔心。他指報章內容不一定代表報章立場，可以是來論、評論版作者或被訪者意見，例如電視台或電台都會標明「嘉賓立場不代表本報立場」，作為免責。報章則是開放平台，容納正反意見。

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