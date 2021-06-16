【本報訊】市民前年10月27日發起「追究警暴」集會，同⽇旺角爆發示威。當晚有警車疑遭示威者投擲雜物，車上速龍小隊成員隨即下車，並截停一名文員，搜出他藏有噴漆及雷射筆等物。文員被控非法集結、違反蒙面法及管有攻擊性武器等罪，昨日受審。辯方盤問指，拘捕被告的速龍隊員庭上指現場有人拿雨傘、水樽及戴口罩，但在書面供詞內卻沒提及，質疑他為配合被告的裝束才在庭上加插證供；隊員否認辯方指控。

速龍隊員陳池鎮供稱，當晚警車駛至染布房街近奶路臣街，遭約30名黑衣蒙面示威者投擲水樽、鐵枝、雨傘等物，遂下車追捕，及後制服當時跑往彌敦道的被告⿆成峰（23歲），並搜出其背囊內有工業過濾口罩、兩副眼罩、三支噴漆，褲袋內則有雷射筆及三隻手套，及後拘捕被告。

紀錄沒提示威者持雨傘水樽

陳又稱，雖然示威者常用雷射筆傷害同袍眼睛，但他認為搜出的雷射筆未經化驗，故當時未有以此拘捕被告。及後他將上述物品及被告擲到地上的雨傘交予偵緝警員。

辯方盤問指，陳在書面供詞中形容身處奶路臣街的示威者均「面戴工業用過濾口罩，手持鐵枝及木棍」，沒提及有人拿雨傘、水樽及戴口罩。陳答謂供詞指的是「大部份人」，否認庭上憑空揑造證供。辯方又質疑陳沒有因搜出雷射筆而拘捕被告，其實只因被告根本不曾管有，陳不同意。聆訊今續。

案件編號：KCCC895/20