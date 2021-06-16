17隻中國野生亞洲象去年起展開奇幻之旅，用一年多時間由雲南西雙版納保護區，向北走到幾百公里外的昆明郊區覓食，專家對其原因眾說紛紜，但肯定「有知識以來走得最遠一次」。象群今次屬「家族旅行」，其間更誕下一象，象群一舉一動都牽動網民，其中象群躺睡相片更全球瘋傳。內地動保組織稱保護區內外都插滿橡膠林，野象難以覓食，有亞洲象專家向本報稱「中國野生亞洲象習性已改變，牠們並不是太喜歡保護區及熱帶樹林」。

野生亞洲象一路走一路賣萌，俘虜不少網民，誤以為屬溫馴動物，但國際自然保護聯盟（IUCN）亞洲象專家組成員陳姝向本報稱亞洲象是「最危險陸生動物之一」，單是印度就有600人死於人象衝突。今次離開雲南西雙版納國家級自然保護區的亞洲象共有三群，北上昆明的野象群已造成一人死亡，南下的野象群正闖入西雙版納熱帶植物園，甚或長居植物園，危及大量瀕危植物。

數量倍增至293隻

野象出走並非罕見，但去年3月起一路北行500多公里卻是「有知識以來走得最遠一次」，專家眾說紛紜，但北京師範大學生態學教授兼亞洲象專家張立認為難以迴避棲息地減少的問題。他稱亞洲象棲息地熱帶雨林近20年減少40%，而且碎片化，逼得野象外出覓食。

陳姝認為不單純森林減少問題，認為數量問題亦不容忽視，中國在1970年只有140隻亞洲野象，現時已增至293頭，每隻象每天須吃200公斤食物，所以保護區根本無法容納那麼多大象，牠們開始向外走，情況在1990年已開始。

「中國野生象習性已改變，他們並不太喜歡保護區及熱帶樹林。」陳姝說。中國雨林外沒有緩衝區，外面全是經濟作業，如橡膠林及農田等，只要他們一出來，就找到玉米、香蕉及水稻等糖份高的美食，「大象很聰明，在樹林用18個小時吃粗糙野草，但出來花5個小時就可以吃掉整個玉米田，又好食，幹嘛要回去？」她指出相片可見，出走的大象都是偏肥，相信並非飢餓出走。據馬來西亞的研究，大象喜歡靠近馬路公路兩公里地方，原因是環境較開揚，陽光充足，容易找到美食。陳說：「他們就是喜歡半人區，森林混合着農地的地方。」

橡膠樹密佈難覓食

內地民間組織「天地自然保護團隊」曾實地考察西雙版納保護區，發現「保護區裏面成片不絕的橡膠林」、「保護區外，橡膠樹到了見縫插針的地步，看不到邊」。

橡膠樹有「綠色沙漠」之稱，生態價值極低，大象難以找食物，該民間組織反問：「把大象趕回西雙版納捱餓嗎」？陳姝稱當地橡樹林已經非常年老，出產收益及橡膠經濟價值不高，政府可興建首座亞洲象國家公園，探討改造當地橡樹林，當地人士轉型從事生態旅遊，賺取回報，但她承認：「人象共存不止對中國，對世界都是很大的挑戰」。

大象現時最近僅距昆明市中心50公里，政府人員用投食方式利誘大象往南或西走，但內地專家稱北上野象群很可能長期留在當地。香港大學生物科學院助理教授Hannah Mumby認為麻醉然後重置大象或是解決方式，她稱過往有大量例子證明可麻醉大象，用來作醫療方式或戴上頸圈追蹤。不過她認為現時必須找到象群遠行的根源，否則只是歷史重演。

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