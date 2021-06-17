政府為谷針「威逼利誘」盡出，各界相繼配合，除商界送禮外，一眾親建制派商會等亦不甘後人。廠商會便推出購物價惠及兩輪大抽獎，頭獎為100萬元預付卡簽賬額，又呼籲市民及早打針讓香港「脱苦海」。另外，深水埗各界慶典委員會亦聯同區內多個商場等，於7月推出獎賞計劃，讓已打第一針市民可享優惠，涉及金額約2,000萬元。

廠商會會長：市民及早接種疫苗讓香港「脱苦海」

香港中華廠商聯合會今（17日）舉行第42屆會董會就職典禮，並推出「有種．有賞」疫苗獎賞計劃，提供各式購物價惠和大抽獎，頭獎是價值港幣100萬元的預付卡簽賬額。

「有種．有賞」疫苗獎賞計劃包括提供專屬購物優惠，有近30間零售和服務的企業加入，包括吉野家、大新珠寶等企業；並於明日（18日）開始讓接種最少一劑疫苗的市民到參與的商戶消費。

大抽獎則於7月18日起至9月30日分兩輪進行。首輪抽獎及終極大抽獎頭獎均為港幣100萬元的預付卡簽賬額。終極大抽獎另設二獎及三獎，及其他總值港幣超過200萬元的獎品，包括由嗇色園贊助的20個金吊嘴、莎莎國際10萬元禮品。而參與抽獎者必須要在登記時完成接種兩劑疫苗，並於登記期內透過應用程式提交資料。首輪及終極大抽獎結果分別會於8月31日及9月30日在網站及報章上公佈。

廠商會會長史立德表示，作為商界希望能出一分力鼓勵港人接種，又感謝企業和獎品贊助機構的支持。他重申，香港有充足疫苗讓全港市民接種，又力促市民要及早接種疫苗，讓香港早日「脱苦海」。

深水埗慶典委員會聯商場推優惠

深水埗各界慶典委員會聯同90多個團體、區內工商界人士及深水埗多個商場和小店等推出「『針』強健康」疫苗獎賞計劃，當中優惠包括餐飲、購物、玩樂優惠給予已接種第一針疫苗的市民，連同現金獎總值可達2,000萬元，計劃於本年7月1日開始至9月30日結束。

深水埗各界慶典委員會黃達東表示，當中優惠包括多個商場，如D2 Place、西九龍中心、麗新商業中心、長沙灣廣場、黃金電腦商場和另外一些小店等。但有些商舖有可能會考慮商業因素，須市民接種兩針疫苗才獲得優惠。

租買樓有9折佣金優惠

另外，委員會額外加推「萬人齊打疫苗」獎賞，由7月1日起，首一萬名已接種疫苗並參與計劃的人士，每人可獲得額外獎賞，當中包括現金禮券或禮品包，詳情在會於7月1日前公佈。

深水埗區地產代理商會主席郭德亮表示，為了響應該活動，所有參與該活動的地產代理商，都會提供9折佣金優惠給予已接種疫苗的市民，不論租樓或買樓。

料逾百間商戶加入

參與的商場及商戶將會獲發專屬的標貼以便公眾識別，貼紙上設有QR Code，公眾可透過即將推出的活動網站，了解區內商場及商戶最新優惠，並可以瀏覽所有獎賞詳情及申請方法。網站的優惠資料將會不斷更新，預計約有過百間的各類型商戶在稍後階段會陸續加入。獎賞詳情內容及申請方法將於稍後由各商戶及參與團體公佈。

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