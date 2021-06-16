兩年前的昨日，二百萬加一香港人以良知為記，由日走到夜。醒了的人不再睡，堅持守護香港的初心，但路比想像中難走，我們在堅持，繼續堅持。讀者強調，「並沒有忘記你們，繼續與你們同行」，是承諾，是實踐，是生活，因為我們就是抗命時代下的共同體。

摘蘭花的幹部

親愛的胡志偉先生，

蘋果在風雨飄搖，不肯定你能否看到我這封信，自從看見你最終獲得短暫保釋奔喪，因而得以隔着螢幕再見你一面，上次見你是百萬並行時站前相遇，你拿着水杯招呼每位路過的爭取自由者，我有幸能親自感謝你為香港的付出，至今未忘。安慰的是看見你別來無恙，無辜被囚多月仍一臉的硬朗正氣，你爸爸在天國看着，一定自豪不己，你是胡家的驕傲。

當年家在內地的一個小村莊，祖上走難到此安居，一百幾十年來，全村都是同姓的叔伯兄弟，融洽相處，窮困但不必捱餓，然後有一天，一向愛錫我的伯伯叔叔， 忽然被五花大綁的被遊街，幾歲的女孩呆在家門前，爸爸從後把我拉入屋內。住隔壁的大伯娘一家，伯父早已過身，她帶着她個孩子，我的堂姐妹生活，有一天，行過她家門前，見一家孤寡坐在地上哭，地上鋪滿了一張張好像銀紙的東西，但一定不是可以用的錢，後來聽我媽說，她一生人只哭過一次，就是辛苦賺回來的錢，換成軍票，有一天全成了廢紙，原來大伯娘一家就是因為那些廢紙成了地主。還有那時候時不時就開鬥爭大會，幾歲的小學生被帶去台下，看着老師慷慨激昂地舉手大叫打倒甚麼，那一刻只覺老師的樣子比台上壞人更可拍。

十歲不到，我被送來香港投靠親人，至於為甚麼我會來到？據說當時有一個我們村裏的幹部批出了多個申請來香港的小孩和年輕人，那幹部我見過，因為有一天他經過我家門外，看見我家園子種了一棵木蘭樹，正開着花，他說好香，問可不可以上去摘些，我爸說好呀！他爬到樹上摘花的樣子，我如今歷歷在目，總覺他跟其他公安很不同。後來的三反五反，大饑荒，就因為有一群來了香港的村中少年接濟，減少了餓死者，但那幹部，據說被捕，甚麼罪名？隨他們說吧！

志偉先生，你可以想像，我對你和其他為民主抗爭鬥士的無私付出，是如何心痛，卻無助，此刻，我再次想起那摘蘭花的叔叔！遠在天際，但願他看到，正給你們祝福！也請給黎智英先生！

一個愛你們、愛香港的香港人

莫失莫忘

致所有被政治打壓而入獄的手足︰

各手足，雖然你們已被關押多時，但我們從沒有忘記你們，我透過網上節目大約知道你們在獄中受到各種精神折磨，實在令我擔心及憤怒！我們亦會在外面做可做的事，希望你們可盡快得到釋放！

加油！我們並沒有忘記你們，繼續與你們同行！

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