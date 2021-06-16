執筆時拜登歐洲之行已去到尾聲，外界評論不一，有說美歐回復同盟關係，有說歐盟猶抱琵琶半遮臉，不同的人期望值不同，評價也不同。

觀察歐洲，不能只看美歐關係的現在，也要看美歐關係的以往；不能只看中歐關係的現在，也要看中歐關係的以往。

拜登辛苦一趟，意在何為？首先是美國回到世界，其次是修復美歐關係，再次是離間中俄關係，最後是針對中共的威脅，美歐共同制訂長遠的戰略對策。

美歐達成維護國際規則共識

拜登不但見七大工業國首腦，還見歐盟和北約首腦，還約來澳洲、韓國、印度、南非，甚至把聯合國秘書長也請來了。七大工業國自己談事情，關聯合國何事？民主國家首腦聚首一堂，請秘書長來「觀禮」，讓他對未來世局有點概念，這是美國用心之所在。

特朗普強調美國優先，退出世衞組織，又與不同國家簽署雙邊貿易協定，廢了世貿武功。特朗普退群，給中共留下主宰世界的活動空間，拜登反其道而行之，重回世界政治舞台，歐洲之行顯示美國的戰略轉移。

特朗普年代，美國與歐洲關係去到冰點，特朗普頤指氣使，甚至從德國撤軍，讓歐洲飽受羞辱。歐洲不聽美國那支笛，加上對大陸的供應鏈依賴和龐大市場吸引，歐洲對華關係上長期與美國離行離列。歐盟不理拜登的敦促，搶先與中共草簽「中歐投資協定」，直至拜登上場，經過多方協調，再加上中共自毀長城，這才造就歐盟國家的轉向。

歐盟二十七個成員國，要協調立場已不容易，雖然仍未「去到盡」，短短半年之內，歐盟對中共掉轉槍口，已算夠朋友。有的走快有的走慢，有的走前有的走後，只要開始「走」，餘下都是過程。

宏觀看G7峯會的成果，有幾點不可否認：

其一是強調意識形態之爭。多年來歐洲國家幾乎忘記他們和中共之間有意識形態問題，作為自由人權的發源地，歐盟至今才醒覺意識形態對抗從未消失，於今尤烈，未免太後知後覺。經過美國再三說服提醒，歐盟國家終將歐中對立提升到意識形態層次，雖然遲到，總好過冇到。

其二是維護舊有國際規則。在此之前，歐盟國家也沒有察覺這是中共對世界的威脅。中共破壞國際規則，意圖以「中國解決方案」取代行之半世紀多的世界通行規則。歐盟多年來只顧與中共做生意，臣服於中共的威逼利誘，潛移默化之下選擇服從，被中共牽着鼻子走。此次美歐達成維護國際規則的共識，要求中共嚴格遵從，履行責任和義務，約束自己的行為，這是美國取得的又一項進展。

加固民主陣線 習無力挽狂瀾

其三是在疫情溯源追責問題上。美歐達成共識，也是守護國際規則的具體體現。疫情溯源追責牽涉到各國利益，也牽涉到是否遵從國際規則的原則問題，不管疫症大流行責任誰屬，追責是各國應有之義，也令中共難以招架。

其四是在新疆、香港、台海等中共不容干涉的內政問題上，美歐也取得基本共識。歐盟從來沒有對中共國內的民主自由人權問題「說三道四」，在此之前，只有一些民間的零星批評，現在通過G7峯會正面指摘中共，這會成為中共長遠揮之不去的噩夢。

其五是美歐合作設立「重建更好世界」計劃，協助貧窮國家興建基礎設施。這本來也只是美國的設想，現在拉G7入夥，規模達四萬億美金。歐洲各國對中共的「一帶一路」，向來沒有戰略戒心，意大利還是簽署國之一。在拜登游說之下，美歐達成合作，當然比起美國單打獨鬥好得多，這也應視為拜登歐洲之行的成果。

拜登上場半年已扭轉歐盟立場，美歐重修舊好，加固民主陣線，中共對此一籌莫展，更慘的是，事態還會進一步惡化。習近平要調整戰狼外交，擺脫困境，可惜時與勢已逝，無力挽狂瀾了。

方圓

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