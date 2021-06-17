新巴、城巴（機場及北大嶼山網絡專營權）的專營權於2023年正式屆滿，各公司有意向運輸署申請為期10年的經營權。港島區議員聯同地區交通研究組織今（17日）舉行網上論壇，討論現時本港的巴士經營問題。有民間組織建議日後巴士公司可重整整個交通網絡，亦有學者建議九巴釋出空間讓其他巴士公司經營。

新巴城巴經營區域人口降 客量大跌

公共運輸研究組發言人鄭衍祺表示，現時巴士市場缺乏競爭，九巴經營位置及盈利遠較新巴及城巴好。他建議，運輸署可以巴士行業的可持續性作出發點，撥出九巴的經營所屬範圍，即九龍及新界部份地區網絡予新巴或新興巴士公司，如九巴不打算行駛的地區或新興地區。鄭期望上述建議，可由一個具持續發展能力的經營者運作，為地區巴士網絡注入活力。

公共運輸研究組主席韓家謨則指，現時新巴及城巴的經營區域人口下降，導致巴士載客量大跌，政府難以單純處理現時新巴及城巴的經營問題，反而政府應大規模重整整個經營權。他建議，政府可將小巴、巴士、非專營巴士進行重組及整合，以避免再出現巴士路線重叠的情況。

地區交通組織：巴士公司態度消極

南區交通暨灣仔交通成員羅兆然直言，「巴士俾人打到落花流水」。羅指，現時巴士公司在服務具鐵路覆蓋範圍時抱消極態度，例如會縮減班次。他以595號線為例，指由海怡半島開往香港仔的巴士，原先班次預定為5至7分鐘一班，惟港鐵南港島綫通車後，巴士班次改為10至15分鐘一班，對此他表示不解。

羅又批評，巴士公司向當局提出新路線建議後，反要求該巴士公司重新輪候新路線招標程序，政府做法令巴士公司「唔敢去開新路線」。

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